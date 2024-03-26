خطط عملاق الإنترنت “تينسنت”.. زيادة الاستثمارات في الإمارات والسعودية

تخطط أكبر شركة إنترنت في الصين، “تينسنت” ( Tencent)، لزيادة الاستثمارات في الإمارات والسعودية.

وتسعى “تينسنت”، للتركيز على تقديم التخزين السحابي لشركات الألعاب، والترفيه، وتوفير القوة الحاسوبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تشمل العروض أيضًا بناء نموذج لغة عربية كبير.

زيادة الاستثمارات في الإمارات والسعودية

وصرح نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة “تينسنت” داوسون تونغ لبلومبرغ في الرياض، بأن الاستثمارات لا تزال في “مرحلة ناشئة”، لكنه يتوقع أن تنتعش بسرعة هذا العام، مشيرا إلى أن الشركة ترى “الكثير من الإمكانات” في هذا السوق.

ورفض تقديم أي معلومات أخرى، قائلاً:” سنعلن عن المزيد على مدار العام.. ونحن نخطط لزيادة استثماراتنا في هذا السوق لأننا نرى الكثير من الإمكانات”.

وحققت الشركات السحابية مثل Amazon Web Services ، وAlibaba ، تقدمًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية حيث تهدف البلاد إلى أن تصبح مركزًا لحركة المرور على الإنترنت.

وتعاونت شركة علي بابا، مع شركة الاتصالات السعودية لتقديم خدمة علي بابا كلاود، في العام الماضي، وخصصت 238 مليون دولار لبناء البنية التحتية للحوسبة السحابية.

وفي غضون ذلك، كشفت أمازون، في وقت سابق من هذا العام عن نواياها لاستثمار 5 مليارات دولار في البنية التحتية للتخزين السحابي.

خطط عملاق الإنترنت الصيني “تينسنت”

ووفقاً لتونغ، فإن شركة “تينسنت” ( Tencent)، وهي إحدى الشركات الصينية العديدة التي تتوسع في المملكة العربية السعودية، ستركز أولاً على توفير التخزين السحابي لشركات الألعاب والترفيه.

كما يخطط أكبر مشغل للإنترنت في الصين “تينسنت”، لبناء مساحة تخزينية لأنشطته المتوسعة في البلاد وكذلك للعملاء العالميين.

وتم إصدار لعبة Honor of Kings، وهي واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول التي يتم لعبها مع أكثر من 100 مليون لاعب نشط يوميًا، باللغة العربية.

وسوف تشمل عروض “تينسنت”، في الشرق الأوسط القدرة على معالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة باستثمارات كبيرة، بما في ذلك إنشاء نماذج لغوية ضخمة للغة العربية.

وقال تونغ: “إن الذكاء الاصطناعي هو الكلمة الطنانة هنا”، مشيراً إلى أن الشركة كانت تقوم باستثمارات “جريئة للغاية” في المنطقة. وذكر أيضًا أن العديد من عملائها في المنطقة يقومون بالفعل بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات الخاصة بهم.

خطط السعودية والإمارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

والثلاثاء الماضي، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريباً للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مما يجعل المملكة أكبر مستثمر في العالم في الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للإمارات، فإنها تتبنى رؤية طموحة تتمثل في تحويلها إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، حيث تسعى إلى توفير بيئة ملائمة للشركات التقنية العالمية وجذب المواهب والخبرات في هذا المجال.

ومؤخرًا قامت الإمارات بخطوة تاريخية، عبر تأسيس شركة “إم جي إكس”، وهي شركة استثمار تكنولوجية جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات وتستهدف عقد صفقات متوقعة بقيمة تتجاوز في غضون بضع سنوات، ما يوازي 20% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.