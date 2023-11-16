التكنولوجيا الرقمية تدعم قطاع البناء في السعودية والإمارات ومصر

تدعم التكنولوجيا الرقمية مجال البناء في الشرق الأوسط، خاصة في السعودية والإماراتومصر، اعتمادا على تقنية معلومات البناء (BIM)، في تسهيل عمليات البناء عبر توفيرالإمكانيات للتصميمات المعقدة.

وتدخل تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، والبلوك تشين، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز في تحسين وتعزيز عمليات البناء، وإدارة المشاريع، وتخصيص الموارد.

واستطاعت هذه الدول التغلب على العوامل المناخية والتغيرات البيئية باعتماد تصاميم هندسية مبتكرة لضمان ناطحات سحاب أكثر مرونة وصلابة تتكيّف مع البيئات ذات الحرّ الشديد، والرطوبة المرتفعة، والعواصف الرملية، والتعقيدات الجيولوجية.

دور البناء في اقتصاد الإمارات والسعودية

ويساهم قطاع البناء بشكل ملموس في النمو الاقتصادي في كل من السعودية والإمارات، وهو ما يتجلى في المشاريع الطموحة لتوسعة المطارات والتطورات في البنية التحتية للنقل، وبناء معالم أيقونية معمارية.

وانعكست هذه المشاريع إيجابياً على السكان والقوى العاملة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص كبيرة على صعيد الاقتصاد والوظائف.

كما شهد القطاع السياحي نمواً ملحوظاً نتيجة لمشاريع مثل “إكسبو 2020 دبي”، الذي استقطب حشوداً ضخمة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات الضيافة والتجزئة والنقل، وجذب استثمارات كبيرة في المشاريع العملاقة.

وفي حين تمضي المملكة العربية السعودية في نهج التنويع الاقتصادي، فإن نجاح دولة الإمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة يمكن أن يوفر دروساً قيمة على هذا الصعيد.

وتعتبر مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر مشروعين طموحين في المملكة، لديهما القدرة على تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو وترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية.

الاستثمارات الحكومية في الإمارات و السعودية

تتيح الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية لتعزيز التنويع الاقتصادي فرصا فريدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويلعب قطاع البناء في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية دوراً رئيسياً في مشاريع النمو، ويوفر فرصاً كبيرة للشركات والمختصين في هذا القطاع.

كما يمكن أن تعزى الزيادة في المشاريع الكبرى، مثل “قطار الاتحاد” و”أتلانتس ذا رويال” و”جوجنهايم أبوظبي”، إلى التقدم التكنولوجي الذي يسرع من إنجاز المشاريع بكفاءةٍ أعلى، ما يدفع المهندسين والمطورين لإرساء معايير جديدة وتصور أفكار فريدة وتنفيذ تصاميم مبتكرة، وبالتالي تعزيز تطور البنية التحتية.

تكنولوجيا البناء الرقمية في السعودية

ويشهد سوق البناء في المملكة العربية السعودية توسعاً في ضوء الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإسكان والمشاريع السياحية.

ويوفر الطلب المتزايد على خدمات البناء فرصاً كبيرة للشركات الأجنبية لتعزيز دورها في التنمية طويلة الأمد في المملكة.

الاستثمار الأجنبي في السعودية

تستثمر حكومة المملكة العربية السعودية بكثافة في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات ومحطات الطاقة.

ويتيح سوق البناء السعودي فرصاً كبيرة للشركات الأجنبية في ظل الاستراتيجيات الحكومية للترويج للاستثمارات الأجنبية، والتوسُّع الاقتصادي ووفرة الموارد البشرية والعمالة الماهرة.

التكامل بين السياحة البناء في الإمارات

مع تراجع اعتماد الإمارات على عائدات النفط والغاز، فإن العلاقة الترابطية بين قطاعي السياحة والبناء تسهم بكل تأكيد في التنويع الاقتصادي.

وتحافظ دولة الإمارات على تدفق مستمر للسياح من خلال استثمارها في مشاريع البناء ذات الصلة بالسياحة، مثل الفنادق والمنتجعات والحدائق الترفيهية وغيرها من مواقع الجذب الثقافي.

ويدعم التكامل بين قطاعي السياحة والبناء رؤية دولة الإمارات لمستقبل متنوع ومستدام، حيث يعمل هذا التكامل أيضاً كمحرك استراتيجي للتوسع الاقتصادي في الدولة.

“تريمبل” تعزز تقنية البناء بالتقنية الرقمية

وقال بول واليت، المدير الإقليمي لشركة “تريمبل سوليوشنز” في الشرق الأوسط والهند، لـ “أريبيان بزنس” إن شركته تدعم قطاع البناء بالتقنية الرقمية.

وأضاف واليت: “حلول (تريمبل) لتقنية البناء الرقمي تدعم أضخم المشاريع العالمية وأهم المتخصصين في مجال البناء، حيث اعتمدت حلولها ضمن مختلف المشاريع الرائدة في دول عدّة، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومصر، بما وفّر عمليات بناء وتسليم سلسة.

وواصل واليت: “استطاعت تريمبل، باستخدام تقنيات برامج “تكلا” TEKLA وحلول نمذجة معلومات البناء، تسهيل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى الحد من الأخطاء والمشاكل، وتقليل الفترة المستغرقة لإتمام المشاريع، وهو ما يحسّن بدوره التعاون بين فرق العمل، من خلال مشاركة البيانات بصورة فورية، ويضمن عملية تسليم ناجحة، وفعالة، وسريعة للمشاريع.”

الاستدامة هي محور تركيز “تريمبل”

وأكد واليت أن الشركة بدأت بإجراء تقييماً منهجياً في عام 2021 لتحديد قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي تعكس تأثير الشركة العالمي. على هذا الصعيد.

ولفت واليت إلى أن شركته أبرمت مع شركة One Click LCA شراكةً لتقديم حسابات الكربون المتجسد لمراحل مختلفة من مشاريع البناء. ويتيح هذا التعاون لمستخدمي برنامج Tekla BIM حساب انبعاثات الكربون في مراحل متعددة من المشاريع.

تقنية “البلوك تشين”

وقال واليت إن تقنية “البلوك تشين” المستخدة في البناء تكتسب أهمية متزايدة، حيث تساهم في إدارة المشاريع بأمان وشفافية، بما يحدّ من المشاكل ويحسّن من الموثوقية في مشاريع البناء.

وتساهم مثل هذه التقنيات في تحويل قطاع البناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تَعِد بمشاريع مستقبلية أكثر كفاءة واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

حماية حقوق المستثمرين

ويرى واليت أنه يمكن للحكومات أن تركز على وضع أطر تنظيمية واضحة ومتسقة، تضمن حماية حقوق المستثمرين والوضوح القانوني، إلى جانب تبني رؤية مستقبلية واضحة من خلال دمج خطط البنية التحتية الطويلة الأمد ضمن أهداف النمو الاقتصادي، ما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين المحتملين.

وتساهم أدوات تخفيف المخاطر، مثل الضمانات والأطر القانونية الآمنة وخيارات التأمين، في الحد من عدم اليقين ضمن المشاريع واسعة النطاق، بحسب واليت.