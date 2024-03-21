المغرب.. تراجع التضخم إلى 2.2٪ في فبراير

أظهرت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تراجعًا في معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر شباط/فبراير الماضي، ليصل إلى 2.2%، مقارنة بـ 2.3% في كانون الثاني/يناير المنصرم.

وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف، إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل المحرك الرئيسي للتضخم، حيث انخفضت بنسبة 0.4% على أساس سنوي، بعد ارتفاع مستمر خلال الفترة الماضية. بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق متصل، كان قد رفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ عام 2014 عند 3%، وتم تثبيته دون تغيير لأربع مرات متتالية.

وتوقع البنك المركزي في اجتماعه الأخير أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.2% هذا العام، مقابل 6.1% العام الماضي.

كما يتوقع البنك المركزي تراجع إنتاج الحبوب في المغرب إلى 2.5 مليون طن بالمقارنة مع 5.5 مليون العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، اعتمدت حكومة المغرب سياسة مالية توسعية تضمنت زيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم السلع الأساسية مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، إضافة إلى إبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير مع إقرار دعم استثنائي لقطاع النقل، وذلك بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.