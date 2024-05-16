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تونس.. تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.2% في الربع الأول من 2024

يواجه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الأزمة المالية بسبب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
تونس

أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس في تقرير حديث، بأن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 1.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

وووفقًا للمعهد يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، بالإضافة إلى التعافي النسبي للقطاع الزراعي بعد مواسم زراعية صعبة، مسجلاً نموًا بنسبة 1.6%.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة استقر عند 16.2% في الربع الأول، مقارنة بـ 16.1% في نفس الفترة من العام السابق.

وتواجه تونس أزمة مالية حادة، تفاقمت بسبب تعثر برنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له مؤخرًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، بسبب الجفاف الحاد وظروف التمويل الضيقة ووتيرة الإصلاحات البطيئة. نتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مستواه قبل جائحة كورونا، مسجلاً واحدة من أبطأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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