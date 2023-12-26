المغرب يصرف مساعدات اجتماعية مباشرة لمليون أسرة معوزة

قررت الحكومة المغربية منح مساعدات شهرية مباشرة لنحو مليون أسرة معوزة للمرة الأولى اعتباراً من الخميس.

وستحصل الأسر المستفيدة على ما لا يقل عن 500 درهم (حوالي 45 يورو) معونة شهرية، وفق ما قاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، سيتطلب تنفيذ البرنامج ميزانية قدرها 25 مليار درهم مغربي (حوالى 2.3 مليار يورو) في عام 2024.

ويتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، بعدما كان حكراً على الموظفين في القطاعين الرسمي والخاص.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن أخنوش قوله إنه “ابتداء من 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من الشهر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.

وأوضح أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، في نهاية الشهر القادم، مشيراً إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحاً أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلاً من الدعم الاجتماعي المباشر.

وقالت إن التغطية الطبية المجانية ستوفر لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وستقوم الدولة بتغطية تكلفة مساهماتهم.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة المغربية نمواً بنسبة 2.7% وتضخماً بنسبة 6.1% عام 2023، بحسب آخر تقديرات البنك المركزي المغربي.