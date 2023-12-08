المغرب يدرس إمكانية خفض ضريبة الدخل في عام 2025

أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن المملكة المغربية تدرس إمكانية تخفيض نسبة ضريبة الدخل في ميزانيتها لعام 2025 في إطار مساعيها لمساعدة الطبقة الوسطى، بعد عدة إضرابات بهدف تحسين الأجور.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بايتاس قوله نه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال إن الحكومة تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60% من الأسر المحتاجة.

ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى قرابة 38% على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.

وكان المغرب قد قرر في أيلول/سبتمبر المنصرم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% ليصل إلى 3111 درهماً (304 دولارات).