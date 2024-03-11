مليون هكتار لتعزيز مكانة المغرب كمركز عالمي للهيدروجين الأخضر

أطلقت الحكومة المغربية “عرض المغرب” للطاقة النظيفة، وهو مبادرة طموحة تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

يتضمن “عرض المغرب” تخصيص مليون هكتار من الأراضي العامة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مع توفير 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى.

وسيوفر هذا المشروع فرصًا استثمارية هائلة للمستثمرين الوطنيين والدوليين، مع التركيز على المشاريع المندمجة بدءًا من توليد الطاقة المتجددة إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى منتجات قابلة للتسويق.

كما يقدم العديد من المزايا للمستثمرين، بما في ذلك:

الوصول إلى الأراضي المُخصصة

البنية التحتية التنافسي ة

ة الحوافز والتسهيلات

الالتزام بالشفافية

يتوقع أن يكون لـ “عرض المغرب” تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال:

خلق فرص العمل

تعزيز الاستثمار

النمو المستدام