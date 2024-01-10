المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

فاز المغرب، برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة خلال عام 2024، بعد حصوله على 30 صوتاً في تصويت جرى في جنيف.

وتنافس المغرب على المنصب مع جنوب أفريقيا التي حصلت بدورها على 17 صوتاً من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن انتخاب المغرب “لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافاً من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

ويعد الدور الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان هو تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.