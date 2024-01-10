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المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

سيرأس المغرب خلال عام 2024 مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

فاز المغرب، برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة خلال عام 2024، بعد حصوله على 30 صوتاً في تصويت جرى في جنيف.

وتنافس المغرب على المنصب مع جنوب أفريقيا التي حصلت بدورها على 17 صوتاً من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن انتخاب المغرب “لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافاً من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

ويعد الدور الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان هو تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...