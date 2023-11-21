الكويت تعلن عطلة طويلة لرأس السنة

حدد مجلس الوزراء في دولة الكويت عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024، والتي جاءت أطول من المعتاد نظرا لالتقائها مع عطلة نهاية الأسبوع.

وقرر المجلس اعتبار يومي الأحد الموافق نهاية ديسمبر 2023، والاثنين الموافق أول يناير 2024 عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات والمنشآت والجهات الحكومية.

وأشار المجلس في اجتماعه الأسبوعي صباح الاثنين، إلى أن عطلة رأس السنة لعام 2024 في الأجهزة ذات الطابع التجاري فتحدد بواسطة الجهات المختصة بما يراعي المصلحة العامة.

وبهذا القرار تصبح عطلة رأس السنة لعام 2024 في دولة الكويت 4 أيام بضم يومي عطلة مجلس الوزراء مع يومي عطلة نهاية الأسبوع وهما الجمعة الموافق 29 ديسمبر والسبت 30 ديسمبر.

من جانب أخر اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من النائب مهلهل خالد المضف المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.