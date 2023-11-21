فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار عربيةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الكويت

الكويت تعلن عطلة طويلة لرأس السنة

تحتفل الكويت بعطلة طويلة لرأس السنة الميلادية 2024، بعد قرار مجلس الوزراء في اجتماع الدوري.

فريق التحرير by فريق التحرير
الكويت

حدد مجلس الوزراء في دولة الكويت عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024، والتي جاءت أطول من المعتاد نظرا لالتقائها مع عطلة نهاية الأسبوع.

وقرر المجلس اعتبار يومي الأحد الموافق نهاية ديسمبر 2023، والاثنين الموافق أول يناير 2024 عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات والمنشآت والجهات الحكومية.

وأشار المجلس في اجتماعه الأسبوعي صباح الاثنين، إلى أن عطلة رأس السنة لعام 2024 في الأجهزة ذات الطابع التجاري فتحدد بواسطة الجهات المختصة بما يراعي المصلحة العامة.

وبهذا القرار تصبح عطلة رأس السنة لعام 2024 في دولة الكويت 4 أيام بضم يومي عطلة مجلس الوزراء مع يومي عطلة نهاية الأسبوع وهما الجمعة الموافق 29 ديسمبر والسبت 30 ديسمبر.

 من جانب أخر اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من النائب مهلهل خالد المضف المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...