العراق يخفض الدين الخارجي بنسبة 54%

أعلنت الحكومة العراقية عن تحقيق إنجاز هام تمثل بخفض الدين العام الخارجي بنسبة تجاوزت 54% خلال عامين، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات المالية المدروسة.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي انخفض من 19.729 مليار دولار في نهاية عام 2022 إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولًا إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.

وعزت الحكومة هذا الانخفاض إلى اتّخاذها خطواتٍ ماليةٍ حكيمة، تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض غير المُنتجة، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعضها الآخر وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية.

وفي سياق متصل، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بشروطٍ محددة، تشمل الاقتراض المباشر المُنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان تنفيذ مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية للمؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية لبناء مصانع داخل البلاد.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تُمهد الطريق نحو اندماج العراق بشكلٍ أكبر في دورة الاقتصاد الدولية، وأنها ستلتزم بمبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يُؤدي إلى زيادة الناتج المحلي وتمويل المشاريع الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها.

وأشارت الحكومة إلى أنها تُواصل العمل على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوير قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقًا لتطلعات الشعب العراقي في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته.