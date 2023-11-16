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السعودية تفوز بعضوية “اليونسكو” حتى 2027

انتخبت المملكة العربية السعودية عضوا تنفيذيا في منظمة “اليونسكو” للمرة الثانية على التوالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
منظمة اليونسكو

للمرة الثانية على التوالي، تمت إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” خلال المدة الزمنية 2023 – 2027.


وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن انتخاب المملكة جرى خلال الانتخابات في الجمعية العمومية رقم 42 لمنظمة اليونسكو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.


وأرجع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم فوز المملكة للمرة الثانية على التوالي، إلى ثقة دول أعضاء المنظمة بالمساهمة الفاعلة للمملكة.


وأشار الوزير إلى أن السعودية أطلقت 6 مشاريعٍ صنعت تأثيراً إيجابياً على التراث الثقافي العالمي، من خلال الصندوق السعودي في المنظمة وهو صندوق يعبر عن الشراكة بين السعودية والمنظمة.


يذكر أن السعودية انضمت لمنظمة “اليونسكو” منذ تأسيسها عام 1945، وهي منظمة تضم عضويتها 194 دولة، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.

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