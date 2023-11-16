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حديقة حيوان مبهرة.. موسم الرياض يوفر تجربة استثنائية للحياة البرية

توفر حديقة حيوان الرياض تجربة استثنائية لمحبي الحياة البرية، تتشابه مع تلك التي تقدمها الدول الإفريقية في محمياتها الطبيعية.

فريق التحرير by فريق التحرير
نمر في حديقة حيوان الرياض

خلال موسم الرياض 2023 المقام حاليا في المملكة العربية السعودية افتتحت منطقة حديقة الحيوان بالرياض “رياض زوو” لإتاحة تجربة الحياة البرية للزوار والتفاعل مع الحيوانات.

وتتميز حديقة الحيوان بالرياض هذا العام بالعديد من الميزات الجديدة، خاصة الزيادة في السعة والتحسينات في منطقة المدخل، بالإضافة إلى الهياكل الداخلية والمعارض الخاصة بها.

ما هي مناطق حديقة الحيوان “رياض زوو”؟

منطقة “بينك لينك”

“إنشانتيد فوريست”

منطقة “وايلد أدفنتشر”

منطقة “الملز باي”

 منطقة “ذا سوامب”

منطقة “ايب اسكيب”

كيف تحصل على تذكرة؟

الدخول في حديقة الحيوان بالرياض يكون بتذاكر مجانية ويتم الحجز عبر موقع ويبوك.

ويجذب موسم الرياض 2023 الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة السعودية، الرياض، خلال أشهر الشتاء من كل عام، حيث يتضمن العديد من الحفلات الموسيقية والمعارض وفعاليات الترفيه الاستثنائية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...