عمان والسعودية تناقشان خطط زيادة حركة الحجاج عبر “الربع الخالي”

من أجل تسهيل رحلة الحجاج من عمان إلى المملكة العربية السعودية، يتطلع البلدان إلى تحسين حركة الحجاج عبر نقطة تفتيش الربع الخالي الحدودية.

في مجموعة من الإجراءات التي أعلنتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، ووزارة الحج والعمرة السعودية الأربعاء، أبلغ مسؤولون أن طيران ناس السعودي منخفض التكلفة سيطلق قريباً رحلات مجدولة من جدة إلى صلالة لتسريع حركة المسافرين في مواسم الحج والعمرة وتشجيع السياحة بين البلدين.

تسهيل دخول الحجاج

بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح مكتب للتأشيرات في الربع الأول من عام 2024 في سلطنة عمان لتسهيل وصول الزوار إلى المملكة العربية السعودية.

ومن أجل الاستخدام الأمثل لمعبر الربع الخالي الحدودي، اتفق البلدان على إرسال الحجاج على دفعات.

وأعلن الجانبان أنه سيتم تقييم تأثير الترتيبات الجديدة بهدف أساسي هو تحسين الخدمات والإجراءات.

وعقد بمسقط ، الأربعاء مسؤولون من الوزارتين جلسة مباحثات تناولت تكامل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وترأس المباحثات الدكتور محمد سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، والدكتور توفيق فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان، في بيان صحفي مشترك، أن أدوارهما في اتخاذ الترتيبات الخاصة بالحجاج يكمل كل منهما الآخر. وستقوم الوزارة العمانية بالتنسيق مع الإدارات السعودية المعنية لتنظيم قطاع العمرة.

خدمات أفضل للحجاج

وقال البيان المشترك إن الوزارة السعودية أعربت عن تقديرها للتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولا سيما الترتيبات التي قام بها مكتب شؤون حجاج عمان لخفض عدد المنظمين من 93 إلى 33 للمساعدة في تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام.

وسيعمل الجانبان على تعزيز التواصل من خلال عقد مناقشات مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية لرفع كفاءة الموظفين المكلفين بتنظيم شؤون الحجاج، وكذلك شركات الحج والعمرة من عمان.

وفي عام 2023، زار 53 ألف معتمر من عمان، بزيادة قدرها 207% مقارنة بعام 2022. وسلك ما لا يقل عن 14 ألف معتمر طريق الربع الخالي للسفر إلى المملكة العربية السعودية.