مجموعة الحبتور تهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجمهورية اللبنانية

هددت مجموعة الحبتور الجمهورية اللبنانية باتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الوصول إلى تسوية تستعيد المجموعة بموجبها أموالها المودعة في المصارف اللبنانية,

ووجّهت المجموعة الإماراتية إخطاراً كتابياً رسمياً للجمهورية اللبنانية بشأن النزاع الذي بدأ عام 2019 حين تعرّض لبنان للأزمة المالية المستمرة حتى يومنا هذا وأدت إلى توقف البنوك على إعطاء المودعين أموالهم.

وجاء في الإخطار أن لبنان انتهك الاتفاقيّة الثنائيّة للاستثمار التي وقعها مع دولة الإمارات كونه لم يحم الاستثمارات الإماراتية على أراضيه.

وقالت المجموعة في بيان لها إنها استثمرت ما يقارب المليار دولار في لبنان، ومن ضمنها إيداع أموال في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة “هيلتون” التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100 ألف متر مربع بإسم “حبتور لاند”، واستثمارات عقارية عديدة أخرى في لبنان.

وأشارت إلى أن لبنان تعهد بأن يحمي الاستثمارات الإماراتيّة على أراضيه بموجب الاتّفاقيّة الإماراتيّة-اللبنانيّة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999. إلا أنه خرق التزاماته عندما فرض مصرف لبنان المركزي قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار بحرّية من المصارف اللبنانيّة.

الحبتور: لبنان أخفق بحماية مصالحنا

واعتبر البيان أن لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها. ونتيجة لذلك تكبّدت المجموعة ولا تزال خسائر وأضرار فادحة.

ولفتت المجموعة إلى أنها شرعت عبر وكيلها القانوني شركة “وايت آند كايس” باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحليّ والدوليّ.

وقالت إنها قامت بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة 6 أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتيّة-اللبنانيّة من خلال إرسال إخطار كتابي رسميّ حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضافت أنه في حال لم يتمّ حلّ النزاع ضمن فترة الستّة أشهر هذه ولم تتمّ تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونيّة المحلية والدوليّة المناسبة ضدّ الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقيّة.