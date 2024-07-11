4 اتفاقيات بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية بـ 600 مليون يورو

أعلن المغرب، والبنك الأفريقي للتنمية، عن 4 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تزيد عن 6.45 مليار درهم (600 مليون يورو).

ووقع فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاتفاقيات بالرباط مع أشرف ترسيم، مدير البنك الأفريقي للتنمية في المغرب.

اتفاقيات المغرب مع البنك الأفريقي للتنمية

وتغطي الاتفاقيات مع البنك، تمويل برنامج دعم التحول لريادة الأعمال الرقمية، والجامعة المغربية الشاملة، وتبلغ ميزانية هذا البرنامج 1.28 مليار درهم مغربي (120 مليون يورو)، حسب وكالة الأنباء المغربية.

أما البرنامج الثاني، الذي يستفيد من التمويل بموجب الاتفاقيات، فهو البرنامج القائم على النتائج لتحسين القدرة التنافسية الإقليمية في المغرب، وسيستفيد هذا البرنامج من ميزانية تبلغ 2.14 مليار درهم (201.1 مليون يورو).

وسيخصص حوالي 84 مليون يورو (898 مليون درهم) لدعم برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الحرجية، في حين سيغطي 2.14 مليار درهم (200 مليون يورو) مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور.

المغرب يشيد بدعم البنك لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وشدد لقجع، على أهمية اتفاقيات التمويل هذه، والتي تم تطويرها باستخدام نهج تشاركي، ومتكامل.

وتضمنت هذه العملية التعليم، وتمويل المشاريع الصناعية، وتعزيز البنية التحتية، ومبادرات قطاع الغابات للحفاظ على التوازن البيئي.

كما أشاد الوزير المغربي، بالمستوى الرفيع، ونوعية العلاقات بين المغرب، والبنك الأفريقي للتنمية، مشيرا إلى دعم البنك لهذا البلد الواقع في شمال أفريقيا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، والمساعدة التقنية في مختلف المجالات.

المغرب شريك البنك الأول في أفريقيا

من جانبه، أعرب أشرف ترسيم، مدير البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، عن ارتياحه للاتفاقيات المالية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التكميلية تعكس العلاقة الممتازة بين البنك، وشريكه الأول في أفريقيا، المغرب.

وأضاف، كما تغطي الاتفاقيات أيضا مشروعا يهدف إلى تحويل الجامعات المغربية لجعلها أكثر ريادة في الأعمال، فضلا عن مبادرات رقمية، وشاملة لتعزيز القدرة التنافسية للأقاليم المغربية لجذب المزيد من المستثمرين وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وقال ترسيم:” سيعمل المشروع الثالث على تحسين الاتصال من خلال ربط ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط ​​الجديد بشبكة الطرق السريعة في المغرب، مما يفيد المستثمرين ويزيد من قدرتهم التنافسية”.