الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم لبناء ثروة عائلية

جاءت الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم تقدم الفرص للعائلات التي تتطلع إلى الانتقال والحصول على أعلى المكاسب وأفضل الفرص الوظيفية لأنفسهم ولأطفالهم، وفقًا لمؤشر جديد صادر عن شركة استشارات الجنسية “هينلي آند بارتنرز” Henley & Partners.

أفضل دولة لبناء ثروة عائلية

وتصدرت سويسرا، القائمة كأفضل دولة لبناء ثروة متعددة الأجيال، والتي تقدم أفضل الفرص في العالم للعائلات، تلاها الولايات المتحدة، وسنغافورة في المركزين الثاني، والثالث، وفق بلومبرغ.

معايير المؤشر الجديد

وتناولت الدراسة التعليم، وإمكانات الكسب، والتقدم الوظيفي، والقدرة على العيش، والحراك الاقتصادي، وفرص العمل في 27 دولة لتحديد “نقاط الفرص” للعائلات التي تتطلع إلى الانتقال وكسب المزيد.

وخلص التصنيف إلى أن الأسرة الإندونيسية النموذجية التي تصل درجاتها إلى 25% في وطنها يمكن أن ترفع احتمالية نجاحها للجيل القادم إلى 82% من خلال الحصول على حقوق الإقامة في الولايات المتحدة.

وعلى نحو مماثل، فإن عائلة هندية حصلت على نسبة 32% تنتقل إلى سويسرا من شأنها أن تزيد من ميزتها إلى 85%، كما أن نفس الأسرة يمكن أن تحصل على فرصة نجاح بنسبة 63% حينما تنتقل إلى الإمارات.

مزايا الإمارات لجذب العائلات

وتقع الإمارات في قلب منطقة اقتصادية متنامية مع الكثير من الفرص في الأعمال المصرفية والهندسية بالإضافة إلى تأشيرات الدخول سهلة التنقل.

كما توفر الولايات المتحدة أيضًا فرص عمل كبيرة وتعليمًا لا مثيل له من خلال 46 جامعة من أفضل الجامعات في العالم.

وبالعودة إلى سويسرا التي تتصدر القائمة، فإن معدل البطالة فيها يبلغ 2%، وهي موطن لسبعة من أفضل 250 جامعة في العالم، وفقًا للبحث، مما يجعلها وجهة متميزة للعائلات التي تتطلع إلى بناء الثروة، وضمان وظائف جيدة لأطفالها.

قال تيس ويلكنسون، مدير شركة Henley & Partners Education: “يُعزى تباين الدخل على مستوى العالم إلى حد كبير إلى البلد الذي يعيش ويعمل فيه الناس”.

وأضاف: “إن الاختيار المناسب للبلد هو المفتاح لضمان ثروة الأجيال المتعددة.”