مؤشر مرونة العمل العالمي 2024.. الإمارات الأولى عربيا والسعودية في المركز الثاني

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في مؤشر العمل العالمي لعام 2024، الصادر عن “وايتشيلد” شركة الاستشارات العالمية.

الإمارات الأولى عريبا

وقال تقرير “وايتشيلد” الذي شمل 136 دولة حول العالم، أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، وفي المركز الثاني جاءت المملكة العربية السعودية.

وفقا لوسائل إعلام إماراتية، أشار التقرير أن دولة الإمارات احتلت هذه المكانة في ظل سعيها المستمر للارتقاء بمهارات قوتها العاملة وتنويع اقتصادها.

وتصدرت سويسرا دول العالم في قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً، تلتها دولة سنغافورة في المركز، ووفقا للتقرير، سنغافورة هي الدولة الوحيدة من خارج أوروبا التي احتلت مكانة متقدمة

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وذكر التقرير مجموعة من الحقائق والتحديات التي تواجه أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، ويأتي في مقدمة هذه التحديات المخاطر المتعلقة بالاحتباس الحراري، وهو ما يفرض أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة ومستقبل أكثر استدامة.

وأكد “وايتشيلد” على ضرورة استجابة دول العالم للتحولات المناخية، واتخاذ إجراءات استباقية أبرزها تعديل التشريعات لتعزيز الاستدامة، والأهم هو بناء أسواق عمل شاملة ومتينة.

وطالب التقرير حكومات العالم بوضع منهجية شاملة من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات البيئة وديناميات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذه المنهجية يجب أن تدمج سياسات العمل وسياسات المناخ من أجل اقتصاد سلس وعادل وصديق للبيئة.

ويكشف تقرير شركة الاستشارات العالمية أن التحوّل الأخضر يتطلب تعديلات سياسية بشأن أسواق العمل، لتعزيز الاستدامة والارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي.

وأشار فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد إلى أن الشركة اعتمدت في وضع التقرير على أبحاثٍ معمقة وواسعة لتحديد الدول الأكثر مرونةً من حيث أسواق العمل، مع إبراز دور الأسواق المرنة المهتمة بالأداء البيئي والساعية إلى بناء مستقبل مستدام.

وأكد رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد، أن التقرير يعكس أهمية وجود سياسات فعالة لتسريع التحول الأخضر في أسواق العمل.