الألعاب الأولمبية بباريس مهددة بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة بحسب تقرير جديد

يحذر الرياضيون وعلماء المناخ من أن الحرارة الشديدة قد تجعل من “المستحيل” إقامة الألعاب الأولمبية في باريس في الصيف وكيف يمكن أن تؤدي إلى انهيار الرياضيين، أو في أسوأ الحالات، الموت. وستشارك 3 منتخبات عربية في الأولمبياد، وهي مصر والمغرب والعراق.

ويحث التقرير، الذي يحمل عنوان حلقات النار: مخاطر الحرارة في أولمبياد باريس 2024، الألعاب والهيئات الرياضية الأخرى على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

تنصح إحدى التوصيات بتغيير جدول المسابقات بحيث تقام في الأشهر الباردة أو الأوقات الأكثر برودة من اليوم. أما بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية Météo France بالفعل أن تكون الظروف أكثر حرارة من المعتاد، وقالت إن هناك احتمالًا بنسبة 70٪ أن يكون الطقس أكثر سخونة من المعتاد في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت كايتلين ترودو، كبيرة الباحثين المشاركين في منظمة كلايمت سنترال التي أشرفت على إصدار التقرير بالقول: “بدون جهود متضافرة لتقليل انبعاثات الكربون، ليس هناك شك في أن درجات حرارة الأرض تسير على مسار سيجعل من المستحيل استضافة دورة الالعاب الاولمبية الصيفية.”

وفي التقرير، قام باحثو المناخ بتحليل الفرق في درجات الحرارة من عام 1924، عندما استضافت باريس الألعاب الأولمبية آخر مرة، إلى هذا العام. ووجدوا أنه في المتوسط، يكون الطقس أكثر سخونة بمقدار 3.1 درجة مئوية في الأسابيع الواقعة بين يوليو وأغسطس. وأشار العلماء إلى وجود خطر كبير من الحرارة الشديدة، وأضافوا أن موجة الحر التي ضربت فرنسا عام 2003 أودت بحياة أكثر من 14 ألف شخص. وتشمل التوصيات الأخرى الواردة في التقرير حث السلطات الرياضية على تقديم خطط أفضل لتعويض جفاف السوائل والتبريد للرياضيين وتمكين الرياضيين من التحدث علناً عن تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين الهيئات الرياضية والرياضيين في حملات التوعية المناخية.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إن الهيئة قامت بجدولة الأحداث لتجنب الحرارة وطورت مجموعة من الأدوات للحفاظ على سلامة المتنافسين من درجات الحرارة القصوى. وأضافوا في بيان، أنه سيتم مراقبة درجات الحرارة في أماكن إقامة الفعاليات عن كثب، وأن “توفير أفضل الظروف الممكنة وأكثرها أمانًا للرياضيين والمتفرجين هو الأولوية القصوى للجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية بأكملها”.