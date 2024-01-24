اقتصادات الخليج تنتعش في 2024.. تعرف إلى الأسباب

أحدث الاستطلاعات تشير إلى مواصلة اقتصادات الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي) النمو بوتيرة متسارعة بنهاية العام الجاري.

توقع خبراء أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست بوتيرة أسرع في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي على الرغم من التوقعات بضعف النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.

النمو في اقتصادات الخليج

ووفقً خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، فإن التخفيضات المتعددة في إنتاج النفط – وهي المحرك الرئيسي للنمو في اقتصادات الخليج – قد أدت إلى تباطؤ نسبي في المنطقة العام الماضي، كما أكدوا أن التضخم في المنطقة لازال مستقرا بشكل جيد.

وأوضحوا أن التوقعات العالمية الصعبة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والشكوك المحيطة بحرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي تشمل تعطيل الشحن في البحر الأحمر، والتراجع غير المحتمل عن تخفيضات إنتاج النفط قد تؤدي إلى تباطؤ النمو.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

ومع ذلك، أظهر استطلاع رويترز الذي أجرته في الفترة من الثامن إلى 22 يناير الجاري وشمل 20 خبيرا اقتصاديا، أن الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر مصدر للخام في العالم، سينمو بنسبة 3% في 2024.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي الستة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين) نسبة 3.5% هذا العام، أي أسرع بكثير من 0.8% تحققت في عام 2023.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني: “إنه في عام 2024، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي قليلاً… ويتسق هذا السيناريو مع تراجع الطلب على النفط، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل عائقاً أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في عام 2024”.

وأضافت: “ومع ذلك، نعتقد أن النمو غير النفطي سيظل قويا نسبيا، حيث سيبلغ متوسطه 3.6% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، مدعوما باستمرار الاستثمار مع مضي الدول المصدرة للنفط قدما في برامج التنويع الاقتصادي الطموحة.”

توقعات نمو الاقتصاد الإمارات

على مدى السنوات الأخيرة، حاولت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر تقليل اعتمادها على عائدات النفط من خلال تشجيع الاستثمارات التجارية الأخرى مثل مشاريع البنية التحتية الجديدة، والسياحة، بما في ذلك استضافة الأحداث الدولية.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات نسبة 3.8% هذا العام، ارتفاعا من 3.0% العام الماضي، في حين من المتوقع أن تنمو قطر بنسبة 2.4% في 2024 من 1.9% في 2023.

توقعات أسعار النفط

لكن قد يكون من الصعب تجاهل تأثير انخفاض إنتاج النفط وإيراداته.

وأظهر مسح منفصل أجرته رويترز أن أسعار النفط ستظل قرب 80 دولارا للبرميل في 2024 إذ توقع المحللون أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى الحد من الطلب، في حين يمكن أن توفر التوترات الجيوسياسية الدعم.

ومن المرجح أن يجتمع تحالف “أوبك+”، الذي يؤثر على مسار أسعار النفط، في فبراير المقبل لتحديد مدى تخفيضات الإنتاج.

وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد آند بورز جلوبال: “بالنسبة لعام 2024، نتوقع أن تظل تخفيضات الإنتاج قائمة، مما يضعف توقعات قطاع النفط وكذلك إجمالي الناتج المحلي الحقيقي”.

توقعات التضخم في اقتصادات الخليج

في غضون ذلك، من المتوقع أن يكون التضخم في اقتصادات الخليج متواضعا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى، حيث يبلغ أعلى معدل في الكويت 2.6% وأدنى معدل في البحرين 1.5%.

ومع ذلك، فإن انخفاض عائدات النفط هذا العام من شأنه أن يبقي الضغط على الموازين المالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأمل في مواصلة التنويع بعيداً عن الوقود الأحفوري.