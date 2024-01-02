مسيّرة تغتال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري قتل في غارة شنتها طائرة مسيّرة استهدفت شقة تستخدم كمكتب للحركة في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت حماس عن “سقوط اثنين من قادة القسام في العملية”.

وحصل الاغتيال عند الساعة 17:41 بالتوقيت المحلي عبر طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ استهدف مكتب تابع للحركة في منطقة المشرفية.

وتحدثت الوكالة الوطنيّة للإعلام عن سقوط 4 قتلى و11 جريحاً في استهداف مكتب حماس في منطقة المشرفية.

وقال الصحافي جوني منيّر خلال مداخلة مع قناة (MTV) اللبنانية إن المستهدف هو صالح العاروري.

ونفى مسؤول في حماس للـLBCI أن يكون أسامة حمدان بين المستهدفين، كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير.

ونقلت مراسلة قناة الجديد عن بعض الشهود العيان قولهم إنهم سمعوا صوت هدير طائرة ثم دوى الإنفجار.

وبحسب مصادر أمنية لبنانية، أطلقت المسيرة أكثر من صاروخ على هدفها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من هو صالح العاروري؟

ولد صالح العاروري عام 1966 في بلدة “عارورة” الواقعة قرب مدينة “رام الله” بالضفة الغربية

حاصل على درجة البكالوريوس في “الشريعة الإسلامية” من جامعة الخليل

التحق بجماعة الإخوان المسلمين

قاد عام 1985 “العمل الطلابي الإسلامي”

التحق بحركة “حماس” نهاية عام 1987

اعتقل عام بين عامي 1990 و1992

شارك بتأسيس كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”

حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة عام 1992

تم الافراج عن العاروري عام 2007، ثم أعيد اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات

تم ابعاده إلى سورية عام 2010 التي غادرها بعد 3 سنوات إلى لبنان

تم اختياره عضواً في المكتب السياسي للحركة عام 2010

انتخب عام 2017 نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة