اختتام ناجح لمهرجان بياف 2024 للاحتفاء بالإنجاز العربي

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس حفلا ساهرا للدورة الحادية عشرة من مهرجان بيروت الدولي بياف – BIAF، وهي الدورة التي خُصصت لتسليط الضوء على الإنجازات اللبنانية وقصص النجاح في مختلف المجالات مباشرة من موقع الحمامات الرومانية التاريخية في وسط بيروت، وتحت شعار “أنا لبناني“.

أقيم مهرجان هذا العام على مدى يومين متتاليين، 20 و21 تموز 2024، في أنقاض الحمامات الرومانية في وسط بيروت، أحد أهم المعالم التاريخية في لبنان منذ العصر الروماني.

شهد اليوم الأول إطلاق الدورة لهذا العام بحفل الافتتاح وحلقات النقاش التي ضمت جميع المكرمين في BIAF 2024 الذين اجتمعوا لمناقشة قصصهم وإنجازاتهم، وأدارتها المذيعة التلفزيونية رابعة الزيات. في اليوم الثاني، تم بث حفل الوصول من السجادة الحمراء وحفل توزيع الجوائز مباشرة على 8 قنوات تلفزيونية محلية وإقليمية من الساعة 6 مساءً ، حيث قدمته المذيعة والصحافية بترا نارش وشخصية الموضة غنى غندور، وكان له شراكة فريدة من نوعها لأول مرة في لبنان مع منصة التواصل الاجتماعي الرائدة X.

بدأ حفل توزيع الجوائز في الساعة 8:30 مساءً، بأداء رائع للنشيد الوطني اللبناني قدمته الفنانة اللبنانية عبير نعمة، تلا ذلك كلمة افتتاحية ألقاها مؤسس ورئيس BIAF و DIAFA و The EMIGALA الدكتور ميشال ضاهر، أطلق خلالها حفل توزيع الجوائز لهذا العام، احتفالاً بإنجازات كل شخصية لبنانية، كل في مجاله. كما أكد الدكتور ضاهر على أهمية بياف كمنصة محلية وإقليمية وعالمية للاعتراف بالمواهب اللبنانية من جميع أنحاء البلاد ودعمها وتزويدها بنظام دعم لرعاية شغفها. استضافت حفل توزيع الجوائز رئيسة التحرير والإعلامية التلفزيونية جومانا بو عيد، وجرى تكريم عدد من الشخصيات والهيئات اللبنانية مثل نور عريضة، عاصي الحلاني، نايلة تويني، جورج خباز، رامي عياش، سوهات، كارين وازن، نمر أبو نصار، عبير نعمة، جوزف عطية، ريتا حرب، نادين جابر، نادين نسيب جيم، غبريال يمين، نقولا معوض، سليم عساف، هادي شرارة، سعيد الماروق، وآخرون. بالإضافة إلى ذلك، قدم الفنان اللبناني الوليد الحلاني عرضاً مذهلاً لأغنية “لبنان يا قطعة سما” لوديع الصافي من داخل الآثار الرومانية، فيما قدم رامي عياش أغنيته الجديدة “أهلاً بالجمال” مع مازن غنام.