تخطط شركة أغذية الإماراتية المملوكة لشركة “أيه دي كيو” القابضة، إلى إنشاء مركز لتصدير الأغذية في مصر لخدمة أسواق الخليج، وشمال أفريقيا، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية، مبارك المنصوري.

ولم يذكر المنصوري، مزيدا من التفاصيل حول التكلفة الاستثمارية للمشروع، أو موقعه، أو الجدول الزمني، ولكنه أكد أن إنشاء مركز تصدير في مصر، يمثل نقطة مهمة، وسيدعم أنشطة الشركة في مصر، ويسهم في زيادة التدفقات من النقد الأجنبي.

أغذية الإماراتية تخطط للتوسع في مصر

قبل عام، قالت شركة أغذية الإماراتية، إنها تخطط لجعل مصر مركزا لتصدير منتجاتها.

وأرجع المنصوري، في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اختيار مصر كمركز لانطلاق صادرات الشركة، إلى امتلاك السوق المصرية كافة المقومات للنهوض الاقتصادي، سواء من خلال تعداد السكان الضخم الذي يتجاوز 100 مليون نسمة ما يجعلها سوقا كبيرا لأي صناعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز،

فضلا عن وجود قناة السويس ما يسهل حركة التجارة والتصدير، كما يمتاز الاقتصاد المصري بالتنوع.

وخلال العام، قفزت صادرات شركة أغذية الإماراتية، من مصر بنسبة 22% مقارنة بالعام 2022، كما حققت الشركة محققة مكاسب قدرها 80 مليون درهم إماراتي.

استراتيجية “أغذية” للنمو

وفي عام 2021، كانت مجموعة أغذية الإماراتية، قد أطلقت استراتيجية النمو الممتدة لعام 2025، وترتكز على أربعة محاور هي الكفاءة والنمو وجدارة الإمكانات، كما تعمل المجموعة في 4 قطاعات هي البروتين والأغذية المجمدة، والأعمال الزراعية، والوجبات الخفيفة، والمياه، وتتواجد في 7 أسواق رئيسية هي مصر، والامارات، والسعودية، والاردن، والكويت، وسلطنة عمان، وتركيا.

وحول خطط “أغذية” التوسعية، قال المنصوري، إن “أغذية”، تركز على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة، واتجاهات الاستهلاك المتنامية، مثل مصر، والسعودية.

وأضاف، أن الإمكانات القوية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، دفعت أغذية لاستثمار نحو 84 مليون درهم إماراتي فيها من خلال توسيع منشأة التصنيع في “نبيل”، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024.

وحققت شركة “أغذية” في 2023، صافي إيرادات بلغ نحو 4.6 مليار درهم إماراتي، بنسبة ارتفاع 12.1% على أساس.