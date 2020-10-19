السعودية: إطلاق منصة لسفر الشركات والمؤسسات الحكومية

أعلنت مجموعة “سيرا”عن إطلاق “إيلاء 3.0″، الحل الرقمي المخصص لإدارة السفر والمصمم لتطوير حجوزات سفر الشركات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

وتم إطلاق المنصة الجديدة خصيصًا لـ”إيلاء”، شركة إدارة السفر التابعة لمجموعة “سيرا”، لتمكن موظفي المؤسسات الشريكة من إجراء جميع حجوزاتهم والتخطيط لسفرهم بكل سهولة وبساطة دون الحاجة لتكبد عناء العمليات اليدوية المملة والمكلفة. ويقود إطلاق المنصة إلى تقليل التكلفة من خلال الارتقاء بمستويات الشفافية، والامتثال للسياسات المحددة مسبقًا، وتعزيز كفاءة إدارة السفر.

وحرصت “إيلاء” على الاستفادة إلى أقصى حدود ممكنة من فترة التوقف التي تسببت بها القيود المفروضة على قطاع السفر خلال فترة تفشي الجائحة، إذ عملت على تعزيز رقمنة عملياتها وتبسيطها ومضت قدماً في مساعدة شركائها من شركات القطاعين العام والخاص على التطور والابتكار. وبما ينسجم في المضمون والأهداف مع هدفها المتمثل بجعل إدارة السفر عملية ذاتية، تقوم المنصة الجديدة بتوفير كافة الخدمات الرقمية المعنية بإدارة السفر للعملاء، وتمدهم بكافة سبل الدعم الممكنة بأسلوب جديد كلياً، لاسيما مع تغير سياسات الإدارة والهياكل والاستراتيجيات المؤسسية عقب تفشي جائحة “كوفيد-19”.

ومع إطلاق هذا الحل الجديد، تتمكن الوزارات والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى أدوات وخصائص واسعة النطاق لإدارة السفر، من إدارة كافة احتياجاتها عبر منصة “إيلاء 3.0″، والمصممة بتقنيات مبتكرة وقابلة للتطوير لتعزيز مرونة حجوزات السفر، حيث يسهل تصفحها وتقدم مستويات فائقة من الدقة وكفاءة التكلفة.

في هذا السياق، قال عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب، نائب الرئيس التنفيذي- تقنية المعلومات في مجموعة “سيرا”: “فرض الواقع الجديد تغييرات هائلة في متطلبات سفر الشركات والمؤسسات الحكومية، وتواصل كافة الجهات المعنية تحديث ومراجعة سياسات ولوائح السفر دورياً للتأقلم مع الوضع المتغيّر. لذلك فإن نظام إدارة السفر القادر على مواكبة هذه المتغيرات بشكل مباشر هو الوحيد الذي يمكنه إضافة القيمة الحقيقية والملموسة على سفر المؤسسات. وبفضل الجهود التي بذلناها خلال السنوات الماضية واستثمارنا الكبير في رقمنة عملياتنا، فإننا اليوم على أهبة الاستعداد لتزويد عملائنا بالجيل المقبل من أنظمة إدارة السفر المتطورة”.

وتقدم المنصة الجديد فوائد كثيرة للعملاء من بينها خصائص البحث والاختيار وحجز رحلات الموظفين كخدمة ذاتية، علاوة على إجراءات مبسطة لإصدار الموافقة على السفر بأسلوب سريع ورقمي، حيث يتم إصدارها في ضوء سياسات السفر الداخلية المحددة مسبقًا. وتمكن منصة “إيلاء 3.0” أيضًا من متابعة طلبات السفر، لتمثل ابتكارًا متطورًا لقطاع سوق السفر في المملكة العربية السعودية.

وتمتاز منصة “إيلاء 3.0” المؤتمتة بالديناميكية وسهولة الاستخدام ومستويات الأمان العالية وتساهم برسم ملامح جديدة لسفر الشركات والمؤسسات الحكومية خلال هذه المرحلة. ويشار إلى أن “إيلاء” قامت أيضاً بإطلاق مجموعة من برامج التدريب الداخلية لتعريف العملاء بالنماذج الجديدة التي سيتم تطبيقها.

وباعتبارها أكبر شركة متخصصة في قطاع السفر بالمنطقة، تتولى مجموعة “سيرا” إدارة منصات السفر الإلكترونية السباقة لسفر الأفراد والتي تعمل عبر تطبيقات الجوّال ومتصفحات أجهزة الحاسب والجوّال، علاوة على فروع السفر المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية. وتعتبر المجموعة أكبر مزود لخدمات سفر الشركات والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.