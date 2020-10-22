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خطّ جديد للحافلات بين دبي والشارقة 25 أكتوبر الجاري

طرق دبي تطلق خطّا جديدا للحافلات وتفتتح وصلتي الخان والممزر لتنقّل الحافلات بين دبي والشارقة 25 أكتوبر الجاري

محرر في الموقع by محرر في الموقع
خطّ جديد للحافلات بين دبي والشارقة 25 أكتوبر الجاري

ستطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم 25 من الشهر الجاري خطا جديدا للحافلات العامة (F81)، وهو من الخطوط المغذّية لمحطات المترو في الإمارة، وستفتتح وصلتي الخان والممزر لاستخدام المسار المخصص للحافلات لتسيير الخط (E303) لنقل الركاب بين دبي والشارقة، كما ستطوّر الهيئة خطوطا أخرى في التاريخ ذاته.

وتفصيلا، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: “سينطلق الخط الجديد (F81)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري من منطقة القصيص الصناعية ويصل إلى محطة مترو النهدة بزمن تقاطر يبلغ (15) دقيقة في أوقات الذروة.”

وأكّد شاكري إن افتتاح مسار الحافلات ضمن وصلتي الخان والممزر لسير الخط (E303)، الذي تنطلق رحلاته بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة، سيلعب دورا حيويا في تقليل مدة الرحلة بالحافلات بين الإمارتين بمقدار (15) دقيقة تقريبا في أوقات الذروة لأن هذا الخط سيستخدم المسار المخصص للحافلات في الوصلتين المذكورتين، الأمر الذي سيجعل من التنقّل اليومي بين دبي والشارقة أكثر سلاسة وراحة، مشيرا إلى أن الهيئة قد خصّصت (10) حافلات ذات الطابقين للعمل في هذ الخط. 

وأضاف: “سيتم في نفس التاريخ كذلك تطوير خطوط أخرى ومنها: تعديلات على الخط (77) من خلال تمديد مساره إلى مبنى الهيئة الرئيس عبر محطة مترو الإمارات، وسيتم إلغاء الخط (C19). وسيتم كذلك تعديل زمن الرحلات للخطوط (X94)، (X02)، (DPR1)، (367)، (97(، (64A) والخط (7).        

وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة والعمل المستمر على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملا مع وسائل المواصلات العامة الأخرى، التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري وذلك بهدف جعل وسائل النقل الجماعي الحديثة والمريحة هذه هي الخيار الأمثل للتنقل في إمارة دبي.

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