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استراتيجيات لاستثمار الفرص الضائعة في الاولمبياد

الأرقام لا تهم في هذا الأولمبياد الذي تأجل وارتبك الرياضيون معه بسبب قيود الجائحة فمجرد الوصول إلى طوكيو والمنافسة وعودة الرياضيين والرياضيات سالمين هو انتصار بحد ذاته
شهد أولمبياد طوكيو الذي يختتم اليوم مساواة شبه تامة في منافسات الإناث والذكور وأهدرت الدول العربية هذه الفرصة بعدم إشراك عدد كاف من الإناث لمواكبة تطور الأولمبياد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استراتيجيات لاستثمار الفرص الضائعة في الاولمبياد
فريال أشرف أصبحت أول فتاة مصرية وأفريقية وعربية تتوج بذهبية أولمبية في الكاراتيه

قد تبدو حصيلة الدول العربية من الميداليات هزيلة بعض الشيء وهي 6 لمصر، و 3 قطر وميدالية واحدة لكل من تونس والسعودية وسوريا والكويت والبحرين، يمكن أن تتوضح الفرص المهدورة بالنظر لقيود كورونا المستجد ولكن أيضا بسببب عدم ضم عدد متساو من الإناث وإشراكهم بالمنافسات الأنثوية وهي نصف المنافسات الأولمبية هذا العام.

فحين تتقلص المشاركات الأنثوية في الأولمبياد فإن ذلك يعني ضياع فرص المشاركة في منافسات الإناث وهي نصف المنافسات الموجودة في هذه المسابقة الأولمبية. إذ يعد أولمبياد طوكيو أول منافسة أولمبية تحقق مساواة تامة بين الجنسين بل هناك 3 منافسات تقتصر على الإناث وهو سوفت بول والجمباز الإيقاع والسباحة الفنية، وكانت المشاركة الأنثوية في أولمبياد طوكيو تعادل 49% بحسب اللجنة الأولمبية الدولية.

دول عديدة تفوقت فيها أعداد الإناث في فرقها الأولمبية الوطنية مثل كل من استراليا وبريطانيا وكندا والصين، وحققت إناث كندا مثلا 13 ميدالية قبل أن يتمكن أحد أعضاء الفريق الكندي من الذكور من إحراز ميدالية وجرى ذلك بعد أسبوع من انطلاق المنافسات الأولمبية.
لكن المساواة بالأرقام لا تعني الإنصاف، فللجنة الأولمبية الدولية أغلب من فيها هم من الذكور وينسحب الحال على نواح عديدة أخرى.

فيما تتصدر أربع دول بأكبر عدد من الميداليات الأولمبية الجارية حاليا، وهي كل من الصين والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، تلفت الأنظار استراتيجيات في الفوز بعدد كبير من هذه الميداليات، ومثلا تشارك الولايات المتحدة دوما بأكبر بعثة إلى الألعاب الأولمبية، لتنافس في «رياضات مغمورة» لحصاد أكبر عددٍ ممكن من الميداليات، فيما نالت كوبا 14 ميدالية لتحافظ على المرتبة 16 بين دول العالم هذا العام، أي ثاني دولة في الأمريكيتين بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن هذا العام شهد تفوقا صينيا مقابل تراجع الولايات المتحدة الأمريكية التي فازت حتى الآن بحوالي 108 ميدالية فيما تقول اللجنة الأولمبية الأمريكية إن الأرقام لا تهم في هذا الأولمبياد الذي تأجل وبسبب قيود الجائحة فمجرد وصول الرياضيين إلى طوكيو والمنافسة والعودة سالمين هو انتصار بحد ذاته.

وبالفعل، سبق أن أشارت ياسمين الدباغ العداءة السعودية ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو ثم مواجهة قيود الجائحة وعدم القدرة على التدريب هي ليست بالتحديات البسيطة.

ويمكن أن نتخيل حجم الضغوط والمصاعب التي تواجهها الفتيات العربيات في المشاركة في بطولة دولية مثل الاولمبياد، فالمصاعب تستدعي صلابة وشجاعة كبيرتين، ولنا في الدباغ أول سعودية تقوم برفع علم السعودية في حفل الافتتاح ، و هند ظاظا أصغر مشاركة في الأولمبياد بعمر 12 سنة، وفريال أشرف أول عربية تفوز بذهبية بالكاراتية، خير مثال في البطولة الأولمبية.

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