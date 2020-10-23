الإمارات: مشاهدة لقاء نور محمدوف عبر تطبيق الجوال أو خدمة اتصالات

يقام النزال الرئيسي المنتظر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت دولة الإمارات بـ”جزيرة النزال” بأبوظبي في بث حي ومباشر على تطبيق UFC Arabia، إضافةً إلى البث المباشر عبر خدمةeLife من “اتصالات” بخاصية الدفع مقابل المشاهدة “Pay Per View” على القناة “777”.

ويشهد هذا اليوم عدة نزالات تمهيدية هامة تبدأ في السابعة مساء وتتواصل حتى موعد البطاقة الرئيسية التي تتضمن خمسة نزالات من العيار الثقيل تسبق اللقاء المرتقب والأبرز بين حبيب وجاستن. وسيدافع الأسطورة حبيب نور محمدوف، الذي لم يهزم خلال مسيرته حتى الآن، عن لقبه أمام جاستن غيتشي الذي قبل التحدي وأعلن استعداده لانتزاع اللقب في هذا النزال الشيّق. وبفضل خدمة البث المباشر الجديدة، يُتاح للمشاهدين متابعة الحدث عبر منصة إضافية ستكون متاحة أمام عشاق النزالات.

تجدر الإشارة إلى أن قناة أبوظبي الرياضية ستبث التغطية التمهيدية الكاملة للبطولة عبر قناة “أبوظبي الرياضية 2” وفي نفس الوقت عبر تطبيق “UFC Arabia”. حيث يبدأ البث في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً عبر باقة كبيرة من اللقاءات والتقارير والفواصل برفقة استديو تحليلي مع أبرز المحللين المتخصّصين في هذه الرياضة. ويستمر العرض حتى الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي عبر تطبيق UFC Arabia وeLife من “اتصالات”