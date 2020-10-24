الكويت، استياء بالغ باستمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية

فيما تصدرت دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية على تويتر في معظم دول الخليج والمغرب، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي الذي «يعبر عن الأمة الاسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات» بحسب ما نقلته وكالة الانباء الكويتية كونا.

وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها، سواء للأديان السماوية كافة، أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية، والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها، وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب لما تمثله من «تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للارهاب فضلا عما تمثله من إساءه بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زعم خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون بأن الإسلام يمر في أزمة في كل دول العالم، وقال: “صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.

يأتي ذلك مع مواصلة الرئيس الفرنسي لمبادراته التي اعتبرت تحريضا ضد المسلمين واستعداء للدين الاسلامي. وأشارت صحيفة فورين بوليسي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزعم أن خططه تهدف إلى إنهاء الانقسام الاجتماعي ومحاربة التطرف العنيف، وهو لا يختلف عن من سبقه من رؤساء فرنسيين تعهدوا منذ الثمانينيات بتأسيس اسلام فرنسي جديد، وهو يحاول اصدار قانون حول الاسلام سيناقشه البرلمان الفرنسي في ديسمبر ويمكن أن يتسبب بإقصاء قرابة 9% من الفرنسيين، أي 6 ملايين فرنسي مسلم، ويقترح القانون الغاء الاعتماد على أطراف خارجية مثل الجزائر والمغرب وتركيا في تدريب الأئمة في المساجد في تلك الدول.

ورغم أن ماكرون حاول استهداف التطرف الإسلامي إلا أنه لم يراوغ بل مضى ليزعم أن الدين الاسلامي يمر بأزمة في كل أنحاء العالم. ويتهم منتقدو ماكرون أنه بدلا من مكافحة الارهاب كظاهرة اجرامية بدأ بخطابه ببناء مشكلة اسلالامية يستهدف فيها كل المسلمين ودينهم.

من جانب آخر، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الجمعة أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “غير المسؤولة” عن الإسلام والمسلمين تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق.

وأشار الحجرف في بيان صحفي إلى انه في الوقت الذي يجب ان تنصب الجهود نحو

تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد عليه افضل الصلاة والتسليم.

ودعا قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها واحترام مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم بدلا من الوقوع في أسر الاسلاموفبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.