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الإمارات: الإعلان عن العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

اعتماد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص لعامي 2021 و 2022

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: الإعلان عن العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتوازن وضمان استمراريته مع القطاعات كافة، حيث يستهدف القرار تمكين كافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة من التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم أنشطتهم، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتتضمن العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص للعام 2021:

– 1 يناير 2021 – عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

– 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442 – عطلة بمناسبة عيد الفطر.
– 9 ذي الحجة 1442 – عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

– 10-11 -12 ذي الحجة 1442 – عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

– 1محرم 1443 – عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية (على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس 2021).

– 12 ربيع الأول 1443 – عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف (على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر 2021).

– 1 ديسمبر 2021 – عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.

– 2-3 ديسمبر 2021 – عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

كما تتضمن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2022:

– 1 يناير 2022 – عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

– 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1443 – عطلة بمناسبة عيد الفطر.

– 9 ذي الحجة 1443 – عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

– 10-11 -12 ذي الحجة 1443 – عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

– 30 يوليو 2022 – عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444.

– 8 أكتوبر 2022 – عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

– 1 ديسمبر 2022 – عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.

– 2-3 ديسمبر 2022 – عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

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