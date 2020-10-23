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الكويت: دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد تبني رسمي للرسوم المسيئة

انتشرت دعوات كويتية لمقاطعة المنتجات الفرنسية واتهام الرئيس الفرنسي بالتحريض ضد الاسلام ونشر الاسلاموفوبيا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت: دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد تبني رسمي للرسوم المسيئة

تصدر وسم #الا_رسول_الله وآخر بعنوان #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية تويتر صباح اليوم الجمعة في عدة دول خليجية، ودعا النائب عبدالكريم الكندري إلى موقف إسلامي للرد على ما أسماه إصرار الرئيس الفرنسي على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم بتبني نشر الرسومات المسيئة، وطالب الخارجية الكويتية بإدانته رسمياً كونه يمثل خطاباً داعياً للكراهية ومساساً بعقيدة المسلمين.

ونقلت صحيفة الجريدة عن الكندري قوله «لابد من موقف إسلامي موحد يستنكر إصرار الرئيس الفرنسي على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم بتبني نشر الرسومات المسيئة، وعلى الخارجية الكويتية إدانته رسمياً كونه يمثل خطاباً داعياً للكراهية ومساساً بعقيدة المسلمين».

وتحت عنوان ” غضبة كويتية على «إسلاموفوبيا» فرنسا ” تناولت صحيفة القبس المواقف الشعبية ضد التحرك الرسمي الفرنسي وأشارت إلى أنه بمختلف تياراتها وطوائفها، انتفضت الكويت، ضد الإساءات الصادرة عن فرنسا إلى الدين الإسلامي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل التواصل ضجّت بدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية تحت وسم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه، واتخاذ موقف عربي إسلامي ضد إساءات باريس للإسلام، ولفتت إلى مطالبة أوساط نيابية وسياسية الحكومة باتخاذ موقف رسمي، يصل إلى المقاطعة السياسية وسحب السفير.

ولفتت إلى أن الأوساط الشعبية أجعمت على اعتبار موقف فرنسا يمثّل إهانة مباشرة للعالم الإسلامي، لا سيما بعد تبنّي الرئيس إيمانويل ماكرون الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) ونشرها في الميادين العامة، مشددة على ضرورة مواجهة السلوك الفرنسي. الجدير بالذكر أن الدول والمرجعيات الإسلامية قد سارعت لإدانة مقتل المعلم الفرنسي صامويل باتي، لكنها انتقدت محاولة لصق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف وخطاب الكراهية.

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