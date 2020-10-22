ما هي مكاسب الشركات الإماراتية من تعديلات قانون الإفلاس

سارع مجلس الوزراء الإماراتي لاتخاذ إجراءات سريعة من خلال إصدار تعديلات على قانون الإفلاس وذلك بهدف توفير مزيد من الحماية لكل من الدائنين والمدينين في أوضاع”الحالات الطارئة”.

ترتبط الجوانب الرئيسية في التعديلات بتوفير فرص للحماية من الإفلاس أو حتى تجنبه وتخفيف الخسائر.

مازن بستاني، شريك ورئيس قسم التشريعات والسياسات لدى بيكر مكنزي حبيب الملا، يلفت بالقول إلى أن التعديلات تأتي بإطار الإجراءات الاحترازية و التحوطية للحد من مفاعيل الجنح و الكوارث الطبيعية و الأزمات الكبرى، وبذلك تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى انها سباقة في مجال معالجة و التخفيف من آثار تلك العوامل، فبعد برنامج الدعم و التحفيز الاقتصادي الشامل الذي اطلقه المصرف المركزي للحد من جانحة كورونا، ها هو المشرع يقوم بإدخال تعديلات جذرية على قانون الإفلاس للحد من تأثير الجوانح و الكوارث الطبيعية و الأزمات الكبرى، بالسماح للتجار و الشركات التجارية المتعثرة بتأخير تقديم طلبات الإفلاس اذا كان التعثر ناتج عن العوامل الأنف ذكرها.

ويتابع بالقول، و في حال كان طلب الإفلاس سبق و قدم، فقد سهل المشرع للتاجر او الشركة المتعثرة بالتوصل الى اتفاق مع دائنيه في غضون 12 شهرا و هذا يعتبر تعديلا مهما، اذ انه حتى الان كان قانون الإفلاس يتسم بانه قانون اجرائي تحت اشراف المحكمة الحصري و بهذا التعديل فقد فتح المشرع الباب على اتفاق بين المدين المتعثر و دائنيه خارج الاشراف المباشر للمحكمة ما قد ينسحب في المستقبل الى إجراءات أخرى.

كما حسب تعديل اخر، و في حال تقدم المدين بطلب افلاس بسبب العوامل الأنف ذكرها، فلن تعمد المحكمة الى حجز أصول و أموال المدين المتعثر الضرورية للسماح للنشاط بالاستمرار. كما سمحت التعديلات بالاستحصال على تمويل إضافي للسماح للنشاط بالاستمرار خلال فترة الجنح أو الكوارث الطبيعية.

من جانب آخر، يوضح سكوت هاتون ، شريك في مؤسسة إي كي بي القانونية، لأريبيان بزنس إن التعديلات توفر الحماية بشكل فعال للشركات أثناء الأحداث الطارئة مثل جائحة كوفيد 19.

وبموجب قانون الإفلاس قبل التعديلات كانت الشركة ملزمة بتقديم طلب إشهار الإفلاس عندما تكون معسرة ، ويعتبر الاستمرار في التداول أثناء الإعسار جريمة.

ولكن بموجب التعديل الجديد وفي “حالات الطوارئ” ، يمكن للشركة الاستفادة من مهلة لتأجيل التقدم بطلب الإفلاس والسعي خلال مدة تصل إلى 12 شهرًا للوصول إلى تسوية مع دائنيها. وخلال هذا الفترة تستفيد الشركة من القدرة على حماية أموالها ولا يمكن للدائنين التدخل في الأموال المطلوبة للحفاظ على عمل الشركة.

يأتي التعديل استجابة سريع للوباء الحالي ويلبي حاجات ضرورية قد تمثل شريان حياة حيوي لبعض الشركات التي تكافح تحت ضغوط ومصاعب مالية ترتبت عليها بسبب تبعات الجائحة.

قد تشجع هذه التعديلات الشركات على تقييم التزاماتها المستمرة فعليًا واحترام قانون الإفلاس من خلال تقديم أشكال بديلة من الحماية.

يأتي الإعلان عن هذه التعديلات في ظل التعافي من أنباء تصفية عملاق البناء أرابتك وقد يعطي بعض الأمل لدائنيها الذين سيشعرون بالمصاعب المالية لخسائرهم نتيجة تصفية أرابتك.

وستنال مجريات تصفية أرابتك اهتماما واسعا للغاية وسيكون المقياس الحقيقي لقانون الإفلاس (وتعديلاته) هو كفاءة تطبيقه في هذه القضية.

يذكر مجلس الوزراء الإماراتي أجرى تعديلات في أحكام المرسوم بقانون رقم /9/ لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يعزز من قدرات القطاع التجاري في الدولة.أن تمكين الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان بطريقة منظمة تضمن الوفاء بالالتزامات وتحد خسائر التعثر المالي، كما شملت التعديلات آلية اتفاق التسوية مع الدائنين بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وإمكانية حصول المدين على تمويل جديد وفق قواعد محددة.