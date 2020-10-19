قناة الشرق تنطلق قريبا من دبي والنجم المصري باسم يوسف ضمن مقدمي برامجها

يعود باسم يوسف إلى الكاميرا عبر قناة «الشرق» السعودية التي ستنطلق في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها بحسب صحيفة الأخبار.

وتلفت الصحيفة إلى أن النجم المصري لن يحضر في «ستاند آب» كوميدي-سياسي كما عرف سابقاً في برنامج «البرنامج» الذي تولاه لسنوات طويلة، بل سيتجه إلى عالم النصائح الغذائية الذي اشتهر به أخيراً بعدما ترك المجال السياسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن يوسف سيطل في برنامج صحي على قناة «الشرق» ويحمل إسم «إسأل يوسف». سيكون العمل التلفزيوني أشبه بتوجيه ونصائح للمشاهدين بهدف التخلص من الامراض عبر الغذاء.

Last year we created the first ever bilingual platform to help people combat chronic diseases and live healthier through adopting plant based diet. We are preparing for a big surprise soon https://t.co/VijJmf9S8T — Bassem Youssef (@Byoussef) September 2, 2020

وكان يوسف قد تحدّث مراراً على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف عن Whole-foods, Plant-based Diet، وهو نظام غذائي يعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة.

فقد ركّز المقدّم المصري على نظامه الذي يعتمد الأغذية النباتية غير المصنعة.

وتتابع الصحيفة بالقول إن يوسف تخلى عن الخط السياسي ليأخذ منحى آخر، رغم أن نجوميته كانت في «البرنامج» الذي إنطلق عام 2011 على يوتيوب ثم تحول برنامجاً على قناة On Tv. لاحقاً إنتقل إلى قناة cbc عام 2012، ثم إلى قناة «mbc مصر»، قبل أن يعلن يوسف في 2014 إنتهاء «البرنامج» بعد مشاكل سياسية تعرّض لها داخل القاهرة.

يذكر أن الشاشة تضم وجوهاً عدة من الاعلاميين ابرزهم زينة يازجي زوجة النجم عابد فهد التي سبق أن عملت في قنوات عدة ابرزها «العربية».

يذكر أن قناة «الشرق نيوز» كانت ستطلق باسم «بلومبيرغ الشرق» لكن تم تغير الاسم لاحقاً ويترأس الصحافي الفلسطيني نبيل الخطيب إدارة «الشرق نيوز»، وسيعلن لاحقا أسماء الإعلاميين في نشرات الاخبار .