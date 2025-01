قناة الشرق تنطلق قريبا من دبي والنجم المصري باسم يوسف ضمن مقدمي برامجها

يعود باسم يوسف إلى الكاميرا عبر قناة «الشرق» السعودية التي ستنطلق في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها بحسب صحيفة الأخبار.

وتلفت الصحيفة إلى أن النجم المصري لن يحضر في «ستاند آب» كوميدي-سياسي كما عرف سابقاً في برنامج «البرنامج» الذي تولاه لسنوات طويلة، بل سيتجه إلى عالم النصائح الغذائية الذي اشتهر به أخيراً بعدما ترك المجال السياسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن يوسف سيطل في برنامج صحي على قناة «الشرق» ويحمل إسم «إسأل يوسف». سيكون العمل التلفزيوني أشبه بتوجيه ونصائح للمشاهدين بهدف التخلص من الامراض عبر الغذاء.

Last year we created the first ever bilingual platform to help people combat chronic diseases and live healthier through adopting plant based diet. We are preparing for a big surprise soon https://t.co/VijJmf9S8T

— Bassem Youssef (@Byoussef) September 2, 2020