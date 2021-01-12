بالخطأ، سهم شركة طبية يقفز 11,708% بعد إقبال مستثمرين لشراءه

سعيد خلودي- أريبيان بزنس: أدى الخطأ إلى إقبال لشراء أسهم شركة أخرى تحمل اسم تطبيق سيجنال ادفانس عقب تزكية الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، لتطبيق بديل لمتابعيه في«تويتر» وتشجيعهم لى استخدام تطبيق «سيجنال» Signal، للمراسلة المشفرة تسابق المستثمرون على سهم يحمل نفس الإسم «سيجنال» ولكنه لشركة طبية اسمها سيجنال أدفانس» Signal Advance، وهي شركة تصنيع بحسب بلومبرغ.

وكان ماسك- ولديه 42 مليون متابع على تويتر، قد نشر يوم الخميس 7 يناير نصيحته لتطبيق مراسلة بديل عن واتس أب الذي فرضت فيسبوك دمج بيانات المشتركين فيه مع فيسبوك، مما دفع المستثمرين للسعي وراء أسهم شركة طبية صغيرة اسمها Signal Advance Inc، وارتفاع قيمتها السوقية إلى 390 مليون دولار ووصل معدل ارتفاعه خلال فترة الظهيرة أمس إلى 11,708%.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

وعلى الرغم من التقارير التي كشفت الخطأ يوم الجمعة ، واصلت أسهم شركة روشارون Rosharon ومقرها تكساس بنسبة 885 ٪ يوم الاثنين قبل تقليص المكاسب.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور كريس هيميل ، عندما تم الاتصال به عبر الهاتف يوم الإثنين: “نوصي الأشخاص بشدة ببذل جهد للتحري المطلوب والاستثمار بعناية”. قال إن Signal Advance ليس لها ارتباط مع ماسك أو لا بتطبيق سيجنال. وتمول التطبيق سيجنال :signal.org وهي منظمة غير ربحية وتتلقى تبرعات لتطوير التطبيق المذكور .