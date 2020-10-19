أرامكو السعودية وسابك تعيدان تقييم مشروع ينبع

ستقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بتقييم مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة “أرامكو السعودية” ويتطلعان الآن بدلا من ذلك إلى دمج مرافق قائمة.

وستعمل الشركتان على مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وأوضحت سابك في بيان لها الأحد، أنه تم الأخذ في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية، لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.

وذكرت الشركة أنه بناء على ذلك، يعتزم الطرفان إعادة تقييم أعمال مشروع تطوير مجمع صناعي مع شركة “أرامكو السعودية” لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، من خلال دراسة تكامل مصافي شركة “أرامكو السعودية” في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.

وأكدت “سابك” التزامها مع “أرامكو السعودية” بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات، مما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات على نطاق أوسع.