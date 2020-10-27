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بـ120 ألف كاميرا مراقبة، بغداد تتصدر مدن المنطقة بعدد كاميرات المراقبة

بحلول العام القادم سيشهد العالم قفزة بـ 30% لعدد كاميرات المراقبة حول العالم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ120 ألف كاميرا مراقبة، بغداد تتصدر مدن المنطقة بعدد كاميرات المراقبة

حلت بغداد ضمن قائمة أكثر 30 مدينة حول العالم بعدد كاميرات المراقبة، حيث تصدرت مدن صينية ولندن هذه القائمة، فيما وصل عدد كاميرات المراقبة في بغداد إلى قرابة 120 ألف كاميرا,

وبحلول عام 2021 ، سيتم تركيب أكثر من مليار كاميرا مراقبة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لأحدث تقرير لشركة أي إتش إس ماركتس IHS Markit بحسب وول ستريت جورنال.

ومع زيادة استثمارات الحكومات والشركات في تركيب شبكات المراقبة، سيتم تركيب مئات الملايين من كاميرات المراقبة حول العالم في عام 2021 ، وسيكون معظمها في الصين.

 

ويشير تقرير  أي إتش إس ماركتس إلى تقديرات النمو في هذا القطاع، ويتوقع أن يرتفع عدد الكاميرات المستخدمة للمراقبة إلى أكثر من مليار بحلول نهاية عام 2021. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 30٪ تقريبًا عن 770 مليون كاميرا اليوم. وستواصل الصين  الاستحواذ على حصة الأسد أي ما يزيد قليلاً عن نصف الإجمالي.

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