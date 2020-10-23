هنود يفكرون بالسفر إلى مدينة دبي لشراء أيفون الجديد لأنه أرخص فيها

وتناولت تقارير الصحف الهندية الفارق الكبير في السعر المتاح لهاتف أيفون برو 12 في دبي، وسعره في الهند والذي يصل إلى 1,19,900 روبية لطراز الهاتف المذكور فيما يباع في دبي لقاء 84,000 روبية.

وأشار تقرير في صحيفة انديا توداي إلى أن الهاتف أيفون 12 برو أرخص بكثير في دبي لدرجة أنه يمكن السفر وشراء الهاتف من دبي والعودة لتوفير مبلغ جيد في السعر، وذلك باحتساب سعر الإصدار ذي سعة 128 غيغابايت في دبي وهو قرابة 84,000 روبية (حوالي 4200 درهم) بدلا من دفع 1,19,000 روبية وهو سعر ذات الهاتف في الهند.

وتقول الصحيفة إن ما يترتب على ذلك هو أنك ستسافر إلى دبي وتشتري الهاتف من هناك وتعود بتذكرة بسعر 18 ألف روبية، وستوفر 8000 روبية إذا اشتريت الهاتف من دبي وفقا لحسابات الصحيفة التي استندت إلى سعر تذكرة يعادل 17 ألف روبية وسعر الهاتف 84 ألف روبية، بتكلفة إجمالية لشراء الهاتف والسفر والعودة بقرابة مليون و12 ألف روبية، وستوفر 8 آلاف روبية مقارنة مع سعر الهاتف في الهند، أي مليون و20 ألف روبية تقريبا. وتنوه الصحيفة إلى أنها لا تشجع للسفر بسبب الجائحة وهي تدرك أن المستهلك في الهند سيشتري الهاتف المذكور إذا كان السعر في متناوله بغض النظر عن فارق السعر إلا أنها تحاول لفت النظر للفارق الكبير في سعره في الهند.

ويزعم تقرير صحيفة أخرى أن عمليات البحث في غوغل أظهرت زيادة في بحث الهنود عن تذاكر السفر إلى دبي في الهند.