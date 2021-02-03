جيف بيزوس يتخلى عن منصبه في أمازون للتفرغ للفضاء

جاء ذلك بعد إعلان أمازون- التي وصلت قيمتها لأكثر من 1.7 تريليون دولار، عن قفزة في أرباحها للربع الأخير من 2020 والتي بلغت 100 مليار دولار في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: “أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءا الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي”.

وأضاف: “أنوي من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة”.

وأسس بيزوس شركة “أمازون” عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار. وارتفع سعر سهم “أمازون” بنسبة 1.1 في المئة بعد هذا الإعلان.

ونقلت أ ف ب عن بيان صادر عن الشركة أن آندي جاسي، الذي يرأس وحدة خدمات الويب في أمازون، التي تعنى بالحوسبة السحابية، سيتولّى منصب المدير التنفيذي بحلول الفصل الثالث.

وجاء قرار الانتقال في الإدارة مع إعلان أمازون عن تسجيل أرباح بلغت 7,2 مليار دولار خلال الفصل الذي يشمل موسم الأعياد، بالإضافة إلى ارتفاع في العائدات بنسبة 44 بالمئة لتصل إلى 125,6 مليار.

وبيزوس، الذي بفضل حصّته في أمازون أصبح أثرى رجل في العالم، قال إنّه سيتولّى منصب رئيس تنفيذي للشركة في الفصل الثالث مع تسلّم جاسي منصب المدير التنفيذي.

وأشار بيزوس في البيان الى أنّ أمازون وصلت إلى “ما هي عليه الآن بفضل الابتكار”، مضيفاً “حالياً أرى أمازون في أعلى مستوياتها الابتكارية على الإطلاق، ما يجعله الوقت المثالي لهذا الانتقال”.

وانضمّ جاسي إلى أمازون كمدير تسويقي العام 1997، وفي العام 2003 أسّس وحدة الحوسبة السحابية للشركة الأكثر ربحية لكنّ الأقلّ شهرة في الشركة العملاقة.

وقال بيزوس إنّه ينوي التركيز على العمل الخيري والفضاء والمشاريع الإعلامية بعد تنحّيه عن منصبه، مضيفاً في رسالة إلى الموظفين إنّه لا يزال في أوج طاقته وإن “هذا لا يتعلّق بالتقاعد”.

وتابع “بصفتي رئيساً تنفيذياً سأظلّ منخرطاً في مبادرات هامة في أمازون، لكن أيضاً سأمتلك الوقت والطاقة اللذين أحتاجهما للتركيز على صندوق “داي وان” وصندوق بيزوس للأرض وبلو أوريجن والواشنطن بوست والأمور الأخرى التي أنا شغوف بها”.