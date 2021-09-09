منظمة السياحة العالمية تناقش تمكين المرأة في القطاع السياحي

واستهلت أعمال الندوة بكلمة للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة الميمان تطرقت فيها إلى الجهود المبذولة للنهوض بعمل المرأة والرجل على حد سواء في قطاع السياحة، وخاصة تمكين المرأة في قطاع السياحة في العالم.

وبيّنت أن تعزيز عمل المرأة في السياحة يشمل مرتكزات عدة، منها حق فرصة الحصول على عمل بغض النظر عن الجنس بما في ذلك المشاركة الاقتصادية وصنع القرار، وحالة تقدير السلوكيات والتطلعات والاحتياجات المختلفة بالتساوي في أحقية العمل بغض النظر عن الجنس.

وأشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية تعد برنامجًا تجريبيًا يهدف إلى تعزيز فرص تمكين المرأة خلال تعافي القطاع السياحي من جائحة COVID-19 بالشراكة مع الهيئة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وارتكزت الندوة على تقرير منظمة السياحة العالمية الإقليمي حول المرأة في السياحة الذي نُشر عام 2020 بالتعاون مع وزارة السياحة في المملكة بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020.

ويناقش التقرير الفرص والتحديات المحددة التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط عبر خمسة مجالات هي: التوظيف، وريادة الأعمال، والتعليم والتدريب، والقيادة والقرار وصنع السياسات، والتواصل الاجتماعي، ودعمها في تلك المجالات بسبب انخفاض نسبة النساء العاملات في قطاع السياحة، حيث تبلغ 8% من القوة العاملة مقارنة بـ 54% على المستوى العالمي.

وأفادت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية أنه على الرغم من أن هذا الرقم ضعيف جدا إلا أنه لا يعكس الواقع، ويجب العمل معاً لتوفير الإحصاءات والبيانات والرفع من نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي.