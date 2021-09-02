إطلاق شبكة الاتفاق العالمي التابعة للأمم المتحدة في السعودية

ويهدف الاتفاق العالمي إلى دعوة الشركات المحلية لمواءمة إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية مع المبادئ العالمية، منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة ومكافحة الفساد، كما يركز الاتفاق على اتخاذ الإجراءات المساعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في وقتها المحدد. وتضم الشبكة المحلية في المملكة حاليًا 30 شركة سعودية رائدة في عدة مجالات.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن بن اسحاق أفغاني دعم المملكة لشبكة الاتفاق العالمي، عادًا انضمام شركات القطاع الخاص للشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة، تأكيدًا على قيمة الشركات، التي تعود بالنفع على المجتمع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى نجاح الخطط المستقبلية للشركات على المدى الطويل.

يذكر أن مجلس إدارة الاتفاق العالمي في المملكة يتشكل من المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في المملكة وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين من عددٍ من الشركات المحلية وفروع الشركات العالمية في المملكة والمنظمات غير الربحية ومنها: الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” وشركة إنجي وشركة نابكو الوطنية وشركة أكسنتشر الشرق الأوسط ومجموعة الدباغ القابضة ومجموعة ماجد الفطيم ومجموعة شلهوب ومؤسسة الملك خالد الخيرية وجمعية التنمية البيئية “فسيل”.