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إستراتيجية عربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

انطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية في دورته الـ “108”، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية للمجلس اجتماعًا حضوريًا برئاسة مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية عز الدين مبروك مصدق، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

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إستراتيجية عربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
تقدم في الإستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات للشؤون الدولية المتعددة بوزارة المالية نايف بن محمد العنزي.

وتناقش اللجنة مجموعة من البنود منها إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم بناءً على طلب الأردن، ووضع مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واجتماعات اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، مقدم من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي.
وتبحث اللجنة أيضًا التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والاجتماعية، وإعداد الجانب الاجتماعي للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة ” 31 ” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومقترحاً لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي، والإستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي “2022- 2028”.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات إلى الدورة الـ “108” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والتي تعقد يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لعقد الدورة الوزارية للمجلس يوم الخميس المقبل.

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