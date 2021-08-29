“آي تي بي ميديا” و “نيوم” يطلقان برنامجاً تدريبياً إعلامياً للخريجين السعوديين

أبرمت مجموعة “آي تي ​​بي ميديا”​​، أكبر دار نشر متنوعة في دول مجلس التعاون الخليجي، شراكة مع شركة “نيوم” في المملكة العربية السعودية، المطورة لمشروع “نيوم” الضخم باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار، لتقديم تدريب إعلامي عالي الجودة ومكثف للمواطنين السعوديين الشباب.

وسيشهد برنامج “آي تي بي للتدريب الإعلامي الداخلي 2021” إعتباراً من شهر اكتوبر المقبل، خضوع 35 مشاركاً لدورة تدريبية شخصية لمدة أربعة أسابيع تنظمها شركة الاستشارات الإعلامية “أماندا تورنبول أسوشييتس” Amanda Turnbull Associates.

وستوفر مبادرة “آي تي بي” ــ “نيوم” المشتركة تدريباً مهنياً إحترافياً للطلاب، ما يمنحهم المهارات ذات الصلة للعمل في صناعة الإعلام سريعة التطور اليوم.

وستغطي الدورة مجالات تشمل أساسيات مهارات الصحافة وسرد القصص متعددة الوسائط وإجراء المقابلات، بالإضافة إلى دورة خاصة حول قانون الإعلام السعودي يديرها مكتب شركة “التميمي ومشاركوه” للمحاماة.

وستتاح لـ 10 مشاركين نجحوا في إكمال البرنامج التدريبي الفرصة لتطبيق مهاراتهم الجديدة من خلال فترة تدريب تستغرق ستة أشهر في فرع “آي تي بي” في الرياض، والعمل في علامات تجارية إعلامية رائدة مثل هاربرز بازار” و”أريبيان بزنس” و”إسكواير السعودية”. وسيتم منح الطلاب المتفوقين وظائف بدوام كامل لدى “آي تي بي السعودية”.

وأوضح واين بورج، المدير العام لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة في “نيوم” أن “تطوير المواهب عنصر أساسي في هدفنا المتمثل في جعل نيوم مركزاً إقليمياً للصناعات الإعلامية. ولا يقل التوظيف قصير الأجل ومسارات التوظيف طويلة الأجل للخريجين أهمية عن تطوير المهارات إذا أردنا بناء الثقة في صناعة الإعلام بين الشباب السعودي. وهذا ما يجعل هذه الشراكة مع “آي تي بي” عنصراً مهماً في خطط “نيوم” لاستقطاب المواهب”.

وقالت سو هولت، المدير العام لمجموعة “آي تي بي”: “هناك بالفعل وفرة من المواهب في السوق السعودية مع المزيد ليتم اكتشافها. ويعتبر برنامج “آي تي بي للتدريب الإعلامي الداخلي 2021” بمثابة حاضنة للأفكار والمواهب وتهدف إلى تثقيف وإلهام وتمكين الجيل القادم من المتخصصين في مجال الإعلام.

وستتيح هذه المبادرة للشباب في المملكة العربية السعودية الفرصة لتلقي الدروس من قبل خبراء إعلام عالميين بالإضافة إلى اكتسابهم الخبرة العملية في هذا المجال. ويسعدنا العمل مع شركاء من الدرجة الأولى في “نيوم” و”أماندا تورنبول أسوشييتس” لإجراء مثل هذا التدريب عالي الجودة في المملكة، ولكن قبل كل شيء، نحن متحمسون جميعاً للعمل على تطوير الجيل القادم من الصحفيين ورواة القصص في البلاد”.

وسيطلب من المشاركين في الدورة متعددة التخصصات العمل في مشروع إعلامي مستقبلي لـ “آي تي بي” و”نيوم”، بهدف إلقاء نظرة جديدة على المشهد الإعلامي والعروض من خلال عيون المواهب الصاعدة التي تجسد المستهلكين السعوديين في المستقبل. وستوفر المبادرة للأفراد الطموحين منصة لإكتساب مهارات جديدة وإيجاد فرص وظيفية خاصة بهم.

وستبدأ حملة توظيف للبرنامج التدريبي هذا الشهر لاستهداف المواطنين السعوديين من الخريجين الجدد أو الأشخاص الذين يعملون بالفعل في القطاع الإبداعي أو المهتمين بتغيير مهنتهم لمتابعة شغفهم بالعمل في صناعة الإعلام السعودية المتنامية. لمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب، يرجى تصفح الرابط www.itp.com/careers.