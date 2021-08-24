تحفيز المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري في السعودية لتصحيح أوضاعها

وبين أن تمديد المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر سيتيح الفرصة من جديد ويشجع أكبر عدد من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودي بشكل نظامي وفقاً للأنظمة، فضلاً عن استفادتها من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية والمتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.

وأكد الاتحاد على المنشآت التجارية بالمملكة كافة أهمية التعاون والاستجابة بالاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.