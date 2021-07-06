محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبار

محكمة التجارة الدولية تضم سعوديين في عضويتها

انتخبت محكمة التجارة الدولية سعوديين للفوز بعضويتها، وتم اختيار الدكتور خالد النويصر عضواً في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس، كم أُختير حسام الحجيلان نائباً له.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
محكمة التجارة الدولية تضم سعوديين في عضويتها
اتحاد الغرف السعودية ينوه بالمكانة الرائدة للمملكة في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية.

ونوه اتحاد الغرف السعودية بهذه المناسبة، بالمكانة الرائدة للمملكة في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على الأصعدة كافة.

وكانت محكمة التجارة الدولية قد انتخبت كلوديا سالومون رئيسة للمحكمة إلى جانب 68 عضوًا جديدًا و12 نائبًا للرئيس.
وقال الدكتور النويصر: ” من دواعي سروري أن أكون عضواً في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته”.

وأثنى على جهود المحكمة الدولية للتحكيم التجاري وما تقدمه من دعم لمختلف قطاعات الأعمال ومنها قطاع الأعمال في المملكة الذي يشهد قفزات بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.

مما يذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923م تحت إدارة غرفة التجارة الدولية وبدأت بالعمل في حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة وهي تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية في تلك المحكمة التي تتخذ من باريس مقراً رئيساً لها .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا