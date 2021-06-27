السعودية: توجهات لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين الشركات

ويعمل “مجلس الشورى”، الجهة التشريعية في البلاد، على تقديم مقترحات وتشريعات تزيد من حماية المنافسة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” على طاولة “الشورى” لدعم التحول الوطني.

لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة، عقدت بمجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام المالي.

واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور حول ما تضمنه التقريرين عن أداء الهيئة والبرنامج، تمهيدًا لرفع تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات سواءً للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص المعنين بالمنافسات والمشتريات، علاوةً على دراسة الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الشركات ووضع آليات مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المهم التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الآليات اللازمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة.

كما بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من استلام البلاغ وحتى إصدار الحكم.

وخلال دراسة اللجنة لتقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بحثوا إمكانية قيام البرنامج بدراسة أثر مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.

وعلى ذات الصعيد عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، حيث جرى استعراض أبرز إنجازات الوزارة وما قامت به لتحسين أدائها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وتناول الاجتماع سبل التغلب على ما واجه قطاعات الوزارة (العمل، والتنمية، والخدمة المدنية) من صعوبات ومعوقات خلال عام التقرير خصوصًا في فترة جائحة كورونا، وما قدمته من برامج ومبادرات للوصول الى أفضل النتائج لتحقيق الاهداف المرجوة منها.