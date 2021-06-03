التكاليف الخفية لهجمات الفدية

منذ أوائل العقد الماضي، لم تشكل الهجمات الرقمية التي تُشن باستخدام برمجيات طلب الفدية تهديدًا بارزًا للمستخدمين الأفراد وحدهم، وإنما شمل تهديدها الشركات والمؤسسات. لكنها أضحت اليوم أكثر تعقيدًا وتستهدف جهات محددة في كل من القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من تناقص إجمالي الموازنات المخصصة لتقنية المعلومات جراء جائحة كورونا، فلا يزال الأمن الرقمي يمثل أولوية قصوى للمؤسسات والشركات التي تستعد للتصدي لتهديدات أكثر قوّة وتركيزًا في جميع أنحاء العالم.وإذا عدنا إلى الوراء على مدى السنوات الثلاث الماضية، نجد أن نسبة المستخدمين المستهدفين ببرمجيات طلب الفدية من إجمالي البرمجيات الخبيثة المكتشفة قد ارتفعت من 2.8% إلى 3.5%.

ومع أن هذه قد تبدو زيادة متواضعة، تظلّ برمجيات الفدية قادرة على التسبّب في أضرار جسيمة للأنظمة والشبكات المتأثرة، ما يستدعي أخذ هذه النوع من الهجمات على مجمل الجدّ. وقد يكون للخسائر المالية الناجمة عن اختراق البيانات تأثير بالغ في الأنشطة التجارية، لا سيما في ظلّ المناخ الاقتصادي المضطرب السائد اليوم.

في بريطانيا وحدها، اكتشفنا وحظرنا بين يناير وسبتمبر 2020 ما يقرب من 73,000 محاولة هجوم ببرمجيات الفدية، أي نحو 265 هجوماً في اليوم. أما في ألمانيا، فاكتشفنا أكثر من مليوني هجوم خلال الفترة نفسها، ما يعادل أكثر من 8,300 هجوم يوميًا، وذلك وفقًا لإحصاءات الباحثين المختصين في الهجمات الموجهة لدى كاسبرسكي.

تاريخيًا، كان تركيز هجمات برمجيات الفدية ينصبّ على العائد المحتمل، ولكن منذ العام الماضي، لم تعد كثير من الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، مثل جماعة Maze ransomware، تكتفي بابتزاز الجهة المستهدفة عبر تشفير بياناتها، وإنما أصبحت تهدّد أيضًا ببيع البيانات المشفرة المسروقة أو نشرها، والتشهير بضحاياها إذا لم تحصل على الفدية المطلوبة. وقد وقعت العشرات من الشركات ضحية لهذه الهجمات السيئة، بينها شركات عمالقة مثل “إل جي” و”ساوث واير”.

وضع متفاقم

لقد بات مجرمو الإنترنت أحرص اليوم على استغلال الظروف التي يمرّ بها العالم الذي ما زال يعاني آثار الجائحة، ويعيش خضمّ التحوّل الجاري في ممارسات الأعمال، الذي غالبًا ما ينطوي على تحوّل الموظفين للعمل من الشبكات المنزلية الضعيفة أو غير المحمية. ويمكن أن تؤدي هجمات تُشنّ ببرمجيات الفدية إلى إيقاع مزيد من الضرر على الشركات مقارنة مع ما يمكن أن يُسفر عنه شنّ مثل هذه الهجمات في الظروف الاعتيادية. وبينما تكافح المنشآت الطبية والجهات الحكومات والمنظمات الدولية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يشمل المساعي الرامية إلى تطوير اللقاحات وتوزيعها، يزداد القلق لدى جميع هذه الجهات بشأن القدرة على الوصول إلى الأنظمة، ما يرجّح إمكانية إقدامها على دفع فِدىً عالية للحدّ من الاضطراب الذي قد يصيب أعمالها.

ومن المؤكد أن النجاح في تطوير اللقاحات يثير اهتمام مجرمي الإنترنت، إذ تتطلع الدول إلى استعادة السيطرة على الفيروس عبر تطعيم سكانها. ومن المتوقع، بخلاف سرقة الملكية الفكرية، أن يسعى المجرمون إلى وقف إنتاج اللقاح والمطالبة بالفدية عبر هجمات ببرمجيات الفدية.

ولسوء الحظ، فقد شهدنا جميعًا كيف يمكن أن تتجاوز هجمات برمجيات الفدية العالم الرقمي بسهولة، وتتسبب في أضرار حقيقية مؤسفة في مؤسسات الرعاية الصحية؛ ففي سبتمبر 2020، أدّى هجوم رقمي على مستشفى في دوسلدورف بألمانيا إلى إعاقة تقديم الرعاية المرضى، ما أسفر في النهاية عن وفاة أحد المرضى. وفي الشهر نفسه، تعرضت “يو إتش إس”، إحدى أكبر سلاسل الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، لهجوم ببرمجيات فدية أدّى إلى إيقاف أجهزة الحاسوب وأنظمة الهاتف عن العمل. لذلك فإن ضمان وجود بروتوكولات الأمن الرقمي المناسبة بات أمر ضروريًا للغاية في المؤسسات الصحية، التي تزايدت أهمية خدماتها في ظروف الجائحة.

وكانت الشرطة الأوروبية (يوروبول) أكّدت في بداية أكتوبر 2020 أن الهجمات ببرمجيات الفدية ما زالت تمثل تهديدًا ذا أولوية قصوى لغالبية هيئات إنفاذ القانون في أنحاء أوروبا. وأكّدت وكالة تطبيق القانون الأوروبية، أيضًا، أن من الصعب تحديد هذه الهجمات والتحقيق فيها إذا ظلّت الجهات التي وقعت ضحية لها مترددة في اللجوء إلى الشرطة خوفًا من خسارة المال أو الأعمال أو البيانات الخاصة، إذ غالبًا ما يدفع الضحايا لمهاجميهم من دون إخطار السلطات، خوفًا من دفع الغرامات التنظيمية أو تأثر السمعة.

كذلك، أفادت تقارير بأن شركات بريطانية اضطرت لدفع أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (266 مليون دولار) على شكل فِدىً لمجرمي الإنترنت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، خوفًا من التعرّض للغرامات وضياع البيانات والإضرار بالسمعة. ونظرًا لارتفاع مستوى التعقيد في التهديدات الرقمية وزيادة تركيزها، وتنامي اعتماد الشركات على التقنية، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القادمة.

وقد أصيبت شركة صرف العملات “ترافلكس” في أول هجوم كبير ببرمجيات الفدية في بريطانيا جرى خلال العام 2020، حيث أقدمت عصابة الإنترنت المعروفة REvil بتعطيل أنظمة الحاسوب في الشركة بالكامل، طالبة فدية قدرها 4.6 مليون جنيه إسترليني لإعادتها للعمل.

غيض من فيض

إذا تعرضت جهة ما لهجوم ببرمجيات الفدية، فلن يقتصر حلّ المسألة على دفع الفدية؛ فثمّة العديد من التكاليف الأخرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهجوم. وغالبًا ما تشمل التكلفة الحقيقية لمثل هذا الهجوم خسارة الإيرادات أثناء التعطل عن العمل، وسداد رسوم لخبراء الأمن الرقمي، وسداد غرامات أخرى، فضلًا عن الإضرار بالسمعة وحتى فقدان الأعمال أو القدرة على الحصول على رأس المال. وقد أدّى امتناع “ترافلكس” عن إخطار مكتب مفوضية المعلومات بالهجوم الذي تعرّضت له، بجانب تعرضها للتهديد بمضاعفة تكاليف الفدية، وتجاهل الشركة للتحذيرات المتعلقة بالثغرات الرقمية المحتملة في البنية التحتية التقنية والتي صدرت قبل حوالي أربعة أشهر من الحادثة، إلى إلحاق ضرر كبير بسمعتها.

وبالتالي، فسواء قررت الجهة المستهدفة بالهجوم دفع الفدية من عدمه، فلا يزال يتعين عليها دفع نفقات الإصلاح والتكاليف الأخرى المباشرة وغير المباشرة. وبالنظر إلى مطالبة المجرمين للجهات التي تمتلك بنية تحتية تقنية واسعة وسمعة عالية القيمة بفدى أعلى، نظرًا لارتفاع تكاليف الحفاظ على أصولها وسمعتها، فقد تتسبب الفدية والتكاليف المرتبطة بالفشل في منع الهجوم وما يترتب عليه من استجابة له، في إحداث ضرر ملموس في السمعة أو حتى تدمير للأعمال التجارية.

والأهمّ من ذلك، أن كل فدية مدفوعة تجعل هذا النموذج من الجرائم الرقمية أكثر جاذبية لمجرمي الإنترنت، وهو في الأصل “نموذج تجاري” كبير يمكن لهجوم يُنفّذ وفقه ويستهدف جهة كبيرة أن يدرّ عليهم ملايين الدولارات. وقد كشفت إحصائيات حديثة عن أن أكثر من 25% من الجهات المستهدفة تدفع مليون دولار من الفِدى في المتوسط عندما تقع أنظمتها رهينة للمجرمين، وذلك لافتقارها إلى البديل.

إن تعطيل نموذج العمل هذا أمر ضروري، سواء من خلال إتاحة مفاتيح فك التشفير المجانية، مثل تلك الموجودة على الموقع NoMoreRansom.Org، والتي وفرت على المستخدمين خلال أربع سنوات أكثر من 630 مليون دولار، أو عن طريق تجريم دفع الفدية، بحسب اقتراح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي يحذر من أن الشركات التي تدفع الفدى لعصابات الجريمة الرقمية “لا يقتصر فعلها على تشجيع هجمات طلب الفدية المستقبلية، وإنما يمتد للمخاطرة بانتهاك اللوائح التي يضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.

الحماية من برمجيات طلب الفدية

في ضوء الزيادة الأخيرة في الهجمات ببرمجيات الفدية، ينبغي على الجهات، لا سيما تلك المشاركة في الأبحاث الطبية المتعلقة بجائحة كورونا، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية بياناتها، إذ يزداد إدراك مجرمي الإنترنت لأهمية احتجاز بيانات الشركات والمؤسسات واحتجازها رهينة، وأن الضحايا إذا استمروا في دفع المطالبات بالفدية، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأجيج الأنشطة التخريبية التي يمارسها المجرمون.

إن ارتفاع معدل الجرائم الرقمية ليس بالأمر الجديد، فقد لوحظ على مدار الثلاثين عامًا الماضية. ومع ذلك، فقد برز هذا التوجه بصورة جلية بالتزامن مع مساعي التحوّل الرقمي في الأنظمة والبروتوكولات لدى الشركات والمؤسسات. وللأسف فإن التركيز على التطوير الرقمي قد أخّر الاهتمام بالأمن الرقمي في الإدارات التقنية والمالية. لكن دخولنا في عقد جديد شهد الكشف عن تهديدات تتعرض لها مختلف المؤسسات من وابل من عمليات اختراق البيانات والقرصنة، قد أعاد الأمن الرقمي إلى واجهة الاهتمام مرة أخرى.

هذا، ومن الممكن التقليل من فرص الوقوع ضحية لمجرمي الإنترنت بالتركيز على الأساسيات، كاستخدام برمجيات حديثة، واعتماد المصادقة متعددة العوامل، ووضع كلمات مرور قوية، وفصل الأنظمة الأهم عن الأنظمة الأعمّ، وتجنب استخدام البرمجيات المقرصنة. وعلاوة على ذلك، يصبح التعافي من هجوم ببرمجيات الفدية أسهل وأقلّ تكلفة في ظلّ وجود التوجيه المناسب لإنشاء نسخ احتياطية معزولة.

لقد مرّت العديد من الجهات خلال العام الماضي بمواقف تحتاج فيها إلى الاستجابة للمتغيرات الواسعة وتركيز الجهود في سبيل التمكّن من الصمود. ولكن حتى مع مراجعة الموازنات وحدوث التغيّرات في أولويات الإنفاق على تقنية المعلومات، يجب عدم السماح بالتقليل من أهمية الأمن الرقمي على سُلّم الأولويات، ما دام بوسع المؤسسات والشركات العمل بذكاء وتوظيف أبسط البروتوكولات لحماية أعمالها من الهجمات.

خلاصة القول تتلخص في أن الهجمات ببرمجيات الفدية تشكل تهديدًا كبيرًا، إلا أن معظمها يظلّ انتهازيًا؛ فالمجرمون يختارون شركتك أو مؤسستك اختيارًا عشوائيًا، ما يعني أن الأمر يظلّ متروكًا للجهة المستهدفة لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة حرصًا منها على إبقاء شبكاتها وأنظمتها آمنة بما يكفي في حالة استهدافها. ولكن إذا تجاوز الهجوم ببرمجيات الفدية الحواجز، فعليك المسارعة إلى الإبلاغ عنه، وطلب المساعدة المتخصصة، والأهم من ذلك الامتناع عن الدفع.