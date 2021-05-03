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السعودية: إعفاء وتعيين مسؤولين في “الاقتصاد و التعليم والتجارة”

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد ‏من المسؤولين في المناصب القيادية في الدولة في عدد من القطاعات الحكومية.‏

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إعفاء وتعيين مسؤولين في "الاقتصاد و التعليم والتجارة"
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد ‏من المسؤولين في المناصب القيادية في الدولة.

و تضمنت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سلطان بن سلمان، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ‏ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتعيين المهندس عبدالله السواحة رئيساً لمجلس إدارة ‏الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين فيصل الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، و الدكتور خالد السبتي مستشاراً ‏بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير‎.‎

كما شملت الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين ‏الدكتور خالد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.‎ كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً بتعيين المهندس أحمد الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، ‏وتعيين بدر بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة‎.

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