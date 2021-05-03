السعودية: إعفاء وتعيين مسؤولين في “الاقتصاد و التعليم والتجارة”

و تضمنت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سلطان بن سلمان، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتعيين المهندس عبدالله السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين فيصل الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، و الدكتور خالد السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
كما شملت الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً بتعيين المهندس أحمد الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وتعيين بدر بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.