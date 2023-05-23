3000 موظف سيعملون في مدينو إكسبو دبي في سبتمبر

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن ترحيبها بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ عنواناً جديداً لها في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، وبحلول سبتمبر هذا العام سيصل إجمالي عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000 موظف وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ومن الشركات التي سيكون لها مقر في مدينة إكسبو دبي: موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وسيمنس للطاقة، وسيمنس إندستريال، ومجموعة تيرمينوس، وشركة إنجي العالمية، وغراتيا للاستشارات. وسيتحول عدد من أجنحة الدول إلى مقرات لمؤسسات مثل الجناح الفنلندي الذي سيصبح مقرا لشركة فين غلف، والجناح الأسترالي الذي سيصبح مركز علوم البيانات والاكتشاف والابتكار بجامعة ولونغونغ، كما سيستمر الجناح الصيني في دعم تطوير شراكات الأعمال والتجارة بين دولة الإمارات والصين.

وتوفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، ما يدعم التعاون عبر القطاعات في مجالات مثل الصناعات الإبداعية والتعليم والابتكار والتنقل، مع التزام مشترك بالاستدامة يسود المدينة ومجتمعها بأكمله، ويعزز مكانتها مركزاً رئيسيا في خطة دبي الحضرية 2040.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي: “إن كل المؤسسات على اختلاف قطاعات عملها وأحجامها ومن كل أنحاء العالم هم شركاء مهمون في مسيرة مدينة إكسبو دبي نحو تحقيق أهدافها والمضي قدما بإرث إكسبو 2020 دبي لتعزيز تواصل العقول وصنع المستقبل. يشرفنا أن نرحب بهذه المجموعة المتنوعة من الشركاء، وسنعمل يدا بيد معهم لتحقيق أهدافنا المشتركة وتمكينهم من النجاح والازدهار، ودعم تطلعاتهم في النمو.” تعمل مدينة إكسبو دبي مع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية، على دفع عجلة النمو وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية والتنويع الاقتصادي.

يمكن الوصول إلى مدينة إكسبو دبي بسهولة عبر مترو دبي، كما تتيح لموظفي الشركات العاملة فيها فرص الاستفادة من جملة من الوجهات الثقافية والتعليمية، والمرافق وخيارات الترفيه والتسلية، بالإضافة إلى المطاعم والمتاجر – كل ذلك على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو على الدراجات – بينما يسمح تصميم المدينة بالتركيز على الرفاهية والتوازن بين الحياة الشخصية والعمل في أجواء تعزز الروابط الاجتماعية ونمط الحياة الصحي.

مدينة إكسبو #دبي تُرحّب بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ عنواناً جديداً لها في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، وبحلول سبتمبر 2023 سيصل إجمالي عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000 موظف.… pic.twitter.com/OvvBJitjqy — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 23, 2023