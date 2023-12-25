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14 مليار دولار.. إسرائيل تكشف تكلفة حرب غزة

أعلنت إسرائيل عن طريق وزارة المالية التكلفة المالية للحرب على قطاع غزة، والتي تكبد الاقتصاد خسائر فادحة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الحرب على غزة

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها، بسبب الحرب القائمة على غزة، والتي تقترب من إتمام شهرها الثالث.

وأشارت وزارة المالية إلى أن التكلفة بلغت 50 مليار شيكل “14 مليار دولار”، ولفت البيان الرسمي إلى أن رقم مماثل من الممكن أن تتكبده إسرائيل في 2024 نتيجة استمرار الحرب.

ولفتت المالية في بيانها إلى أن عجز الميزانية سيصل إلى ثلاثة أضعاف في 2024 بسبب الحرب الدائرة في غزة، والتي تتطلب إنفاقا كبيرا على الأعمال القتالية.

وقال، إيتي تيميكن، نائب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، إن الحرب من الممكن أن تمتد لشهرين في عام 2024، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى 50 مليار شيكل، منهم 30 مليار مخصصة للأمن والأعمال العسكرية، و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية.

تيميكن تحدث في الكنيست الإسرائيلي أمام اللجنة المالية، ليؤكد أن إنفاق وزارة الدفاع ارتفع بأكثر من 48 مليار شيكل، وهو الرقم الذي يتجاوز ما تم تخصيصه في الميزانية الحالية.

وتشتعل حربا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تقصف إسرائيل المدينة الفلسطينية بالقنابل الثقيلة والطائرات الحربية بلا هوادة، بينما ترد حركة حماس باستهداف بعض المدن الإسرائيلية بالصواريخ، والجنود وآلياتهم داخل قطاع غزة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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