فريق التحرير by فريق التحرير

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وجا السعودية أحدث وجوه تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

اتفاقية بين مجموعة وجا السعودية، والهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس شركة مشتركة لتصنيع السيارات الكهربية في مصر.

فريق التحرير by فريق التحرير
وجا السعودية أحدث وجوه تصنيع السيارات الكهربائية في مصر
وجا السعودية أحدث وجوه تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

وقعت مجموعة وجا السعودية، اتفاقية إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع المصرية لتصنيع السيارات الكهربية في مصر، بحسب بيانين منفصلين لأطراف الاتفاقية.

ويعد هذا أول مشروع للشركة السعودية في مصر.

 شركة مشتركة بين وجا السعودية والهيئة العربية للتصنيع

وجا السعودية أحدث وجوه تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية وبيعها وتسويقها، لتلبية الطلب المحلي “بأسعار تنافسية”، مع التركيز على التصدير للدول العربية والأفريقية.

ولم تحو البيانات الصحفية الصادرة عن الجانبين، أي تفاصيل حول حجم رأسمال الشركة المشتركة المزمع تأسيسها، أو التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا الطاقة الإنتاجية.

ولدى وجا السعودية، محفظة مكونة من 3 شركات تابعة تعمل في قطاعات الإنشاءات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ولكن من غير الواضح كيف سيستفاد من خبرات المجموعة في نطاق المشروع.

وجا السعودية أحدث وجوه تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

المرحلة الأولى من التصنيع سيجري تنفيذها داخل أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بينما ستبدأ المرحلة الثانية مع بدء تشغيل أول مصانع الشركة المشتركة الجديدة.

ومن جانبه، أعلن مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن مجالات التعاون المستقبلية التي تتضمن تأسيس شركة مشتركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.

من ناحية أخرى، أعرب إبراهيم عبد الله عبد السلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة وجا السعودية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتي تتمتع بدور تاريخي رائد في مجالات الصناعة منذ تأسيسها.

وثنى على الالتزام الذي تظهره الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...