الدوري الإنكليزي: هل يلعب تونالي المعاقب إيطالياً مع نيوكاسل السبت؟

أكد إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، الموقوف لمدة 10 أشهر بسبب قضية مراهنات رياضية غير قانونية، قد يلعب السبت ضد مضيفه ولفرهامبتون ضمن المرحلة 10 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، كون النادي لم يتم إخطاره بالعقوبة رسميًا.

واعتبر مدرب النادي الذي يحتل المركز السادس حاليًا في الدوري أن هناك “فرصة قوية” لأن يكون تونالي جزءًا من الفريق الذي سيسافر إلى ولفرهامبتون، على الرغم من الإعلان عن العقوبة (10 أشهر من الإيقاف وثمانية تحت المراقبة) الخميس من قبل الاتحاد الإيطالي للعبة.

وقال: “لقد سمعنا الأخبار ولكننا لم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الحالي، لذلك نحن ننتظر وصول التأكيد الرسمي إلينا”، مضيفًا أن هناك “فرصة جيدة ليكون متاحًا لنا”.

وتابع “لم نتوقع ما حدث للتو. إنه أمر محبط ومخيب للآمال أن نضطر إلى البقاء بدون لاعب جيد لفترة طويلة”.

وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات.

وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي اوقف 7 اشهر.

ودخل تونالي بديلا الأربعاء في المباراة ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (0-1).

وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.

واستبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الانكليزي من نادي غلطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغابا عن مباراتي ايطاليا ضد مالطا وانكلترا وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين.