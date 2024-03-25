نيسان تستهدف زيادة مبيعاتها بمليون سيارة بحلول 2027

كشفت شركة نيسان موتور اليابانية عن خطتها الجديدة لزيادة مبيعاتها بمقدار مليون سيارة خلال ثلاث سنوات، وذلك في إطار سعيها لاستعادة الزخم وتعزيز الربحية.

وتستهدف الشركة تحقيق هامش ربح تشغيلي لا يقل عن 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر تقديم عشرات النماذج الجديدة -بما في ذلك المركبات الكهربائية الأكثر فعالية من حيث التكلفة- وعقد شراكات استراتيجية.

وخفضت نيسان هدف مبيعاتها السنوية للمرة الثانية الشهر الماضي إلى 3.55 مليون وحدة، وذلك بسبب اشتداد المنافسة وتعطل الخدمات اللوجستية، الذي وصفته بأنه مؤقت. ومع ذلك، تتوقع الشركة أرباحاً تشغيلية أعلى خلال هذه الفترة، وذلك بفضل إجراءات خفض التكاليف.

على المدى الطويل، تخطط نيسان لإضافة 2.5 تريليون ين (16.5 مليار دولار) من الإيرادات الجديدة من خلال مشاريع تجارية جديدة، بحلول السنة المالية 2030. كما تسعى الشركة إلى تقديم 30 طرازاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومنها 16 طرازاً كهربائياً.

تسعى نيسان أيضاً إلى خفض تكلفة الجيل التالي من السيارات الكهربائية بنسبة 30%، كما تهدف إلى تحقيق تكافؤ التكاليف بين السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول السنة المالية 2030.